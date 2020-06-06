Miras anlaşmazlığından husumetli olduğu bacanağını çıkan tartışmada öldürdü - Son Dakika

BOLU'nun Gerede ilçesinde Fatih Erbaş, miras anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu bacanağı 4 çocuk babası Süleyman Özdemir'i (49) çıkan tartışmada başına ve bacağına pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Erbaş, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu.

Olay, saat 15.00 sıralarında Gerede ilçesi Demirciler Mahallesi Sincan Caddesi'nde meydana geldi. Sokakta karşılaşan Fatih Erbaş ile iddiaya göre bir süredir miras anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu bacanağı Süleyman Özdemir arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Erbaş, otomobilinden aldığı pompalı tüfekle ile ateş açtı. Süleyman Özdemir tüfekten çıkan saçmaların başına ve bacağına isabet etmesi sonucu yaralandı. 4 çocuk babası Süleyman Özdemir kanlar içinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Fatih Erbaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu.

Bu sırada olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Süleyman Özdemir'in yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Süleyman Özdemir'in yakınları olay yerinde sinir krizleri geçirdi. Mahalleli Özdemir'in yakınlarını sakinleştirmeye çalıştı.