'Miras' cinayetine indirimsiz müebbet: 1 kişiyi öldürmüş, 3 kişiyi de yaralamıştı - Son Dakika
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'Miras' cinayetine indirimsiz müebbet: 1 kişiyi öldürmüş, 3 kişiyi de yaralamıştı

09.04.2022 13:24
'Miras' cinayetine indirimsiz müebbet: 1 kişiyi öldürmüş, 3 kişiyi de yaralamıştı

Bursa'da, miras nedeniyle çıkan kavgada 75 yaşındaki Ekrem Çalım'ı öldüren, 3 kişiyi de yaralayan 21 yaşındaki Abdulsamet Öner öldürdüğü kişinin kendisine küfrettiğini öne sürdü. "Küfretmeseydi bunlar yaşanmazdı" diyen Öner üzgün olduğunu söylese de indirim uygulamadan müebbet ve 5 yıl hapse mahkum edildi.

16 Eylül 2020'de Gürsu ilçesine bağlı İğdir Mahallesi'nde kahvede, miras nedeniyle husumetli olan Abdulsamet Öner ve Ekrem Çalım arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

1 KİŞİYİ ÖLDÜRÜP, 3 KİŞİYİ YARALADI

Abdulsamet Öner, yanında getirdiği tabanca ile önce Ekrem Çalım'a ardından da olaya müdahale eden, onun uzaktan akrabalarına ateş etti. Ekrem Çalım, Yunus Çiğhan, Cemil Tetik ve Mehmet Tutak kanlar içinde yere yığıldı. Abdulsamet Öner ise motosikletiyle kaçtı. İhbar üzerine mahalleye sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ekrem Çalım'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Çiğhan, Tetik ve Tutak da ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarma ekiplerince daha sonra saklandığı evde suç aletiyle yakalanan Abdulsamet Öner, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"AMACIM ÖLDÜRMEK DEĞİLDİ"

Bursa 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan dava açılan Abdulsamet Öne'in karar aşamasına gelen yargılamasına devam edildi. Taraf avukatlarının da salonda hazır bulundu duruşmada, daha önce verdiği ifadesindeki "Bizim mallarımızın üzerine konmaya çalıştılar. Küfrettiler. Ölenin üzerinde sürekli silah taşıdığını biliyordum. Elini beline atınca, korkutmak amacıyla ateş ettim. Amacım öldürmek değildi" sözlerini hatırlatan Öner, son sözünde ise "Kahvenin önünde, milletin içinde küfretti. Bana zarar vereceğinden korktum. Küfretmeseydi de bu olay olmasaydı. Bu olaydan dolayı çok üzgünüm. Ailesine başsağlığı diliyorum. Pişmanım" dedi.

İNDİRİMSİZ MÜEBBET VERİLDİ

Mahkeme heyeti, toplanan deliller sonucunda, tutuklu sanık Abdulsamet Öner'e iyi hal indirimi uygulamaksızın, 'adam öldürme' suçundan ömür boyu, 'yaralama'dan ise 5 yıl hapis cezası verip, tutukluluğunun devamını kararlaştırdı.

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Gürsu, Eylül, Silah, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa 'Miras' cinayetine indirimsiz müebbet: 1 kişiyi öldürmüş, 3 kişiyi de yaralamıştı - Son Dakika


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