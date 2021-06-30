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Miras davası ortalığı karıştırdı! Seyfi Dursunoğlu'nun o döneme ait akıl sağlığı raporu istendi! - Son Dakika

Miras davası ortalığı karıştırdı! Seyfi Dursunoğlu'nun o döneme ait akıl sağlığı raporu istendi!

30.06.2021 07:37
Miras davası ortalığı karıştırdı! Seyfi Dursunoğlu'nun o döneme ait akıl sağlığı raporu istendi!, System.String[]

Huysuz Virjin tiplemesiyle hafızalara kazınan Seyfi Dursunoğlu, 17 Temmuz 2020'de 87 yaşındayken hayatını kaybetti.

Huysuz Virjin tiplemesiyle hafızalara kazınan Seyfi Dursunoğlu, 17 Temmuz 2020'de 87 yaşındayken hayatını kaybetti. Vefatından yıllar önce vasiyetnamesini hazırlatan sanatçı, Üsküdar'da oturduğu ev ile bankadaki yüklü miktarda birikimini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne (ÇYDD) bıraktı.

Dursunoğlu'nun vefatının ardından, noter huzurunda hazırlattığı vasiyeti yasal mirasçılarından çoğu onayladı. Ancak yeğenlerinden Evren Saydan ve Erhan Saydan vasiyete itiraz ederek dava açtı. Vasiyetnamenin iptali davasının üçüncü duruşması önceki gün Anadolu Adliyesi 14. Asli Hukuk Mahkemesi'nde görüldü.

Miras davası ortalığı karıştırdı! Seyfi Dursunoğlu'nun o döneme ait akıl sağlığı raporu istendi!

EYLÜL AYINA ERTELENDİ

Mahkeme, vasiyetname hazırlandığı gün orada bulunan sanatçının 60 yıllık dostu Garabet Baltaoğlu'nun 2015 yılında akli dengesinin yerinde olup olmadığı hususunun araştırılmasını istedi. Duruşma, 15 Eylül'e ertelendi. ÇYDD avukatı Sedat Durna, Dursunoğlu'nun vasiyetinin, sağlık raporu alınarak noterde yapıldığını belirtti: "Geçen duruşmada Garabet Bey, tanık olarak dinlendi. Kendisi 76 yaşında ve sağlığı gayet yerinde. Zaten kendisi vasiyetnameden bir yıl sonra evlat edinmiş ve tüm sağlık raporunu eksiksiz o dönemde almış. Mahkeme Garabet Bey'in kullandığı ilaç ve tedavi listesini istedi. Kararın, 15 Eylül'deki duruşmada çıkmasını bekliyoruz."

Miras davası ortalığı karıştırdı! Seyfi Dursunoğlu'nun o döneme ait akıl sağlığı raporu istendi!

CENAZEMİ BİLE KALDIRMAZLAR

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne evi ve bankadaki parasını bağışlayan, şahsi eşyalarını yeğeni Güliz Buyrukbilen'e bırakan Seyfi Dursunoğlu, vefatından önce Hürriyet'e verdiği röportajda vasiyetiyle ilgili şunları söylemişti: "Doktora gittim, akli dengemin yerinde olduğuna dair rapor çıkardım. Noter huzurunda da vasiyetimi yaptım. Yeğenlerim var, hem de 9 tane. 'Onu ben alayım, bunu sen al' diye birbirlerine gireceklerine en iyisi hepsini derneğe bağışlamak. Zaten cenazemi bile kaldıramazlar."

KOAH hastası olan Seyfi Dursunoğlu, geçtiğimiz yıl zatürre tedavisi sırasında hayatını kaybetmişti.

Miras davası ortalığı karıştırdı! Seyfi Dursunoğlu'nun o döneme ait akıl sağlığı raporu istendi!

Seyfi Dursunoğlu, karakteri Huysuz Virjin'le özdeşleşen tüm sahne kıyafetleri ve aksesuarları ise muhafaza edilip sergilenmesi için Türker İnanoğlu Vakfı'na emanet etti.

Miras davası ortalığı karıştırdı! Seyfi Dursunoğlu'nun o döneme ait akıl sağlığı raporu istendi!

Seyfi Dursunoğlu, 1970'den 2000'li yılların başına kadar Huysuz Virjin tiplemesiyle televizyonlarda yer aldı. Kanto geleneğinin gereği olarak abartılı makyaj ve abiyeler giyip sahnelerde izleyenlere keyifli anlar yaşattı, bol neşeli programlara imzasını attı.

Miras davası ortalığı karıştırdı! Seyfi Dursunoğlu'nun o döneme ait akıl sağlığı raporu istendi!

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Seyfi Dursunoğlu, Huysuz Virjin, Eylül, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Miras davası ortalığı karıştırdı! Seyfi Dursunoğlu'nun o döneme ait akıl sağlığı raporu istendi! - Son Dakika Magazin


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