Miras davası yüzünden darp edilen yaşlı çift yaşam savaşı veriyor - Son Dakika
Üye Girişi

Miras davası yüzünden darp edilen yaşlı çift yaşam savaşı veriyor

21.06.2022 11:07
Miras davası yüzünden darp edilen yaşlı çift yaşam savaşı veriyor

Gaziantep'te miras davası yüzünden öz yeğenleri tarafından öldüresiye dövülen yaşlı çift, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.

Gaziantep'te miras davası yüzünden öz yeğenleri tarafından öldüresiye dövülen yaşlı çift, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Yakınlarına "Gözlerini toprak bürümüş" diyerek tepki gösteren çiftin oğlu Soner Kayhan, gözaltına alındıktan sonra salıverilen 4 yakınının tutuklanmasını istiyor.

Olay, merkez Şahinbey ilçesine bağlı Çapalı Mahallesi'nde 19 Haziran günü öğle saatlerinde yaşandı. İddiaya göre Gaziantep'te yaşayan Veli (75) ile Özgül (55) Kayhan çifti hafta sonunu geçirmek için mahalledeki bağ evlerine geldi. Bağ evinde devam eden miras davası yüzünden anlaşmazlık yaşadıkları yeğenleri tarafından öldüresiye darp edilen Veli ile Özgül Kayhan beyin kanaması geçirdi. Ambulansla GAÜN Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaşlı çift, durumlarının ağırlaşması üzerine özel bir hastaneye sevk edildi.

ADLİ KONTROLLE BIRAKILDILAR

Kafalarına aldıkları darbelerden dolayı ağır yaralanan yaşlı çift yoğun bakımda yaşam mücadelesi verirken, olayın ardından jandarma tarafından gözaltına alınan şüpheliler İsmail Erhan Öztürk, Mehmet Eren Öztürk, Ejder Öztürk ile Tülay Öztürk çıkarıldıkları adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Babası ile annesini öldüresiye döverek yaralayan yakınlarının serbest bırakılmasına tepki gösteren Soner Kayhan, akrabalarına "Gözlerini toprak bürümüş" diyerek tepki gösterdi.

"ANNEMLE BABAMI ÖLDÜ DİYE BIRAKIP KAÇIYORLAR"

Olayı babası ile annesinin mirastan dolayı davalık olduğu yeğenleri tarafından gerçekleştirildiğini söyleyen Kayhan, bağ evinden ağabeyi ile kendisinin çıkmasının hemen ardından bağ evine geldiklerini belirtti. Olayı gerçekleştiren Mehmet Eren Öztürk'ün babasını darp etmek için daha önce de girişimde bulunduğunu aktaran Kayhan, "Bu olayda doğrudan öldürmeye geliyorlar. Darp ettikten sonra öldü diye bırakıp gidiyorlar. Yaklaşık 7-8 kişi örgütlenmiş bir şekilde eve baskına geliyorlar. Babamla annemi evin içerisinde yaklaşık bir saat alıkoyuyorlar. Yanlarında silah ve bıçak da var. Annem ve babamı darp ettikten sonra evden yol kenarındaki durağa kadar sürüklüyorlar. Orada da ikisini öldü diye bırakıp kaçıyorlar" ifadelerini kullandı.

"GÖZLERİNİ TOPRAK BÜRÜMÜŞ"

Babası ile annesinin darp edilmesini engellemek için araya giren komşularının da dövüldüğünü sözlerine ekleyen Kayhan, "Hastanede babamın 3 yerinden, annemin ise bir yerinden beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Araya girdiği için darp edilen komşumuz da beyin kanaması geçirmiş. Bu olayı gaddarca gerçekleştirip annemi ve babamı hem gasp hem de darp eden kişiler ellerini kollarını sallayarak dolaşıyor. Biz adalet yoluyla hakkımızı arayacağız. Küçük bir miras davası sürüyor. Maalesef toprak gözlerini bürümüş. Zaten mirastan mal kaçırma olayı var. Haksız olan taraf onlar. Hukuki süreç devam ediyor. Zaten dava sonucunda mirasta pay varsa verilecek. Anne ve babamın şu anda hayati tehlikesi sürüyor. Yoğun bakımda ağır bir sağlık sürecinden geçiyorlar" diye konuştu.

(Muhammet Abdulkadir Esen - İHA)

YORUMLAR
500
Miras davası yüzünden darp edilen yaşlı çift yaşam savaşı veriyor Miras davası yüzünden darp edilen yaşlı çift yaşam savaşı veriyor Son dakika haber: Miras davası yüzünden darp edilen yaşlı çift yaşam savaşı veriyor Son dakika haber: Miras davası yüzünden darp edilen yaşlı çift yaşam savaşı veriyor
Kaynak: İHA

Eren Öztürk, Gaziantep, Kayhan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Miras davası yüzünden darp edilen yaşlı çift yaşam savaşı veriyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:28 Eski Beşiktaşlı Fernandes mekan çıkışı iki kadınla kameralara yakalandı! Güvenlikler basın mensubuna saldırdı
12:25 ABD'nin kayıp paralı askerleri için Rusya ilk resmi açıklamayı yaptı: Elimizdeler
12:12 MHP lideri Bahçeli'den Erşan Kuneri eleştirisi: Sözde komedyenlerin yer aldığı küfürlü diziler haddini aşmıştır
11:52 Arazi kavgası kanlı bitti! AK Partili belediye meclis üyesi hayatını kaybetti, katili ağır yaralandı
11:47 HDP'li Ahmet Türk, isim vermeden Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adaylığına karşı çıktı!
11:45 Galatasaray ile Torrent arasında tazminat pazarlığı sürüyor! İspanyol hocanın kazanmadığı şampiyonluk primini de istemesi "pes" dedirtti
11:08 Kılıçdaroğlu'nun "Kasım ayında erken seçim olabilir" iddiasına MHP lideri Bahçeli'den yanıt: Hayal aleminde yaşıyor
11:07 Müge Anlı'nın evleneceği tarih belli oldu! Şinasi Yüzbaşıoğlu ile 25 Haziran'da dünyaevine girecek
11:05 İngiltere'de gündem sapık tesisatçı! İş için gittiği evlerde yatak odasına kamera yerleştiren tesisatçı güvenlik kamerasına yakalandı
10:55 Trabzonspor'dan ayrılan Nwakaeme'ye Suudi Arabistan yolcusu! 4.5 milyon euro maaş karşılığında El İttihad ile anlaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2022 12:46:20. #1.11#
SON DAKİKA: Miras davası yüzünden darp edilen yaşlı çift yaşam savaşı veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement