Miras davasında baba ile oğula ceza yağdı

Antalya'nın Serik ilçesinde 2 kişinin ölümü 1 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan olayın karar duruşması yapıldı. Manavgat 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanık Süleyman Ünal'a 'kasten öldürme' suçundan 2 kez müebbet, 'teşebbüs aşamasında kalan kasten öldürme' suçundan 39 yıl ceza verdi. Eylemleri sırasında Süleyman Ünal'a yardım ettiği belirlenen ve mahkeme tarafından 42 yıl hapis cezası verilen oğlu Savaş Ünal gözaltına alınarak Alanya cezaevine gönderildi.



Serik ilçesi Çatallar Mahallesi'nde meydana gelen Mehmet Ali Merih (74) ve Rüştü Merih (53)'in ölümü, Mesudiye Kılıç'ın ağır yaralanması olayıyla ilgili Süleyman Ünal hakkında 2 kez 'kasten insan öldürme', 4 kez de 'kasten öldürmeye teşebbüs', diğer sanıklar hakkında da çeşitli suçlamalarla açılan davanın karar duruşması Manavgat Adliyesinde gerçekleştirildi.



Karar duruşmasında ceza yağdı



Manavgat 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen karar duruşmasına tutuklu sanık Süleyman Ünal ile tutuksuz sanıklar oğulları Savaş Ünal, Ali Ünal, eşi Gülşen Ünal, kızları Havva Ünal, Birgül Kaya, Gülsüm Gebizli ve damadı Hüseyin Gebizli ile öldürülen Mehmet Ali Merih ve Rüştü Merih'in yakınları ile saldırıdan yaralı kurtulan Mesudiye Kılıç ve tarafların avukatları katıldı.



Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, Süleyman Ünal'ın olay günü arazi anlaşmazlığı yaşadığı Mehmet Ali Merih ve oğlu Rüştü Merih'i öldürmekten 2 kez müebbet, Süleyman Biber, Mesudiye Kılıç, Emine Çetin ve Mehmet Kılıç'ı öldürme kastıyla ateş ettiği için cezalandırılmasını, Savaş Ünal'ın babası Süleyman Ünal'a tüfeği ve şarjörleri vererek eylemlerini gerçekleştirmesinde yardımcı olarak suçun icrasını kolaylaştırdığı ve Süleyman Ünal'a 2 kez kasten öldürme, 4 kezde kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından yardım ettiği için ayrı ayrı cezalandırılmasını, diğer sanıklar G. Ü., B K., G. G., H. Ü., A. Ü. ve H. G.'nin ise suç işlediğine dair delil bulunamadığından beraatlerini talep etti.



Şikayetçilerin avukatlarında Bengi Melisa Birsen, savcının mütalaasına karşı Savaş Ünal'ın yardım eden değil, olayın müşterek faili, beraat talep edilen diğer sanıkların ise yardım eden sıfatıyla cezalandırılmalarını talep etti.



Duruşmada son sözü sorulan tutuklu sanık Süleyman Ünal, savcının mütalaasını kabul etmediğini, maktullerin oğluna bıçakla saldırınca, oğlunu korumak maksadıyla ateş ettiğini belirterek beraatini istedi. Tutuksuz sanık Savaş Ünal'da suçlamayı kabul etmediğini ve beraatini talep etti.



Verilen aranın ardından kararını açıklamayan mahkeme heyeti tutuklu sanık Süleyman Ünal'ın Mehmet Ali Merih ve oğlu Rüştü Merih'i 'kasten öldürme' suçundan 2 kez müebbet, yaralanan Mesudiye Kılıç, Mehmet Kılıç, Emine Çetin ve Süleyman Biber'e karşı 'teşebbüs aşamasında kalan kasten öldürme' suçundan 39 yıl, eylemleri sırasında kendisine yardım eden oğlu Savaş Ünal'a da 42 yıl hapis cezası ve hükmen tutuklanmasına karar verdi. Duruşmada tutuksuz yargılanan diğer sanıklar G.Ü., B. K., G. G., H. Ü., A. Ü. ve H. G.'nin beraatine karar verildi.



Dava süresince tutuksuz yargılanan sanık Savaş Ünal, mahkeme başkanının daveti üzerine duruşma salonuna gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hakkında infaz işlemleri tamamlanan Savaş Ünal, cezaevine gönderildi. Duruşmanın ardından adliye koridorunda şikayetçiler ve sanık yakınları arasında tartışma yaşandı. Tartışma polis tarafından engellenirken, taraflar ayrı ayrı kapılardan adliyeden çıkartıldı.



Olayın geçmişi



Olay, 17 Mart günü saat 15.00 sıralarında, Serik ilçesinin Çatallar Mahallesi Kır Mevkii'nde meydana geldi. Süleyman Ünal, iddiaya göre, aralarında daha önceden miras yoluyla kalan arazi anlaşmazlığı bulunan halasının oğlu Mehmet Ali Merih ile çocukları Rüştü Merih ve Mesudiye Kılıç ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Süleyman Ünal, yanında getirdiği av tüfeğiyle Mehmet Ali Merih ve çocuklarına ateş açtı. Baba ve çocukları yere yığılırken, Süleyman Ünal olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Merih ve oğlu Rüştü Merih doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kolundan yaralanan Mesudiye Kılıç ise Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Olaydan kısa süre sonra Süleyman Ünal, tüfeğiyle karakola giderek, teslim oldu ve tutuklandı. Gözaltına alınan Ünal'ın 7 yakını ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ANTALYA