Miras davasında kardeşler birbirine girdi: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Miras davasında kardeşler birbirine girdi: 1 ölü, 2 yaralı

08.12.2022 14:22
Miras davasında kardeşler birbirine girdi: 1 ölü, 2 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde babalarından miras kalan bina yüzünden mahkemelik olan kardeşler, mahkeme heyetinin yaptığı keşif sonrası birbirine girdi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde babalarından miras kalan bina yüzünden mahkemelik olan kardeşler, mahkeme heyetinin yaptığı keşif sonrası birbirine girdi. Silah ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Milli Egemenlik Mahallesi 9012. Sokak'ta ikamet eden Nazmi Ç. ile kardeşleri ve yeğenleri arasında babalarından miras olarak kalan ve kendisinin ikamet ettiği bina yüzünden sık sık tartışmalar yaşanmaya başlandı. Nazmi Ç.'nin kardeşleri ve ölen ağabeyinin çocukları, miras kalan 3 katlı iki binanın satılması için yargıya başvurdu. Bugün sabah saatlerinde tarafların da hazır bulunmasıyla hakim ve avukatlar eşliğinde keşif işlemi başlatıldı. Keşif işlemi sonrası görevlilerin ayrılmasıyla başlayan tartışma, bıçakla ve silahlı kavgaya dönüştü. Yaşanan kavgada Nazmi Ç.'nin ağabeyi Fikret Ç. boyun kısmına isabet eden mermi ve bıçak darbeleriyle ağır yaralanırken, hayatta olmayan en büyük ağabeylerinin oğlu Fatih Ç. ise ayağından yaralandı. Nazmi Ç.'in iki oğlundan birisi de yüzüne aldığı yumruk darbeleriyle yaralandı. Ağır yaralanan ve kalbi duran Fikret Ç.'ye olay yerine gelen sağlık çalışanları sedye üzerinde ambulansa kadar kalp mesajı

yaptı. Fikret Ç., sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından kaldırıldığı Manavgat Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 2 yaralı hastanede tedavi altına alınırken, polis olayla ilgili Nazmi Ç. ve 2 oğlunu gözaltına aldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Miras davasında kardeşler birbirine girdi: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

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