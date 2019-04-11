Miras Gibi Muhtarlık

Miras gibi muhtarlık Hatay'da dededen toruna, amcadan yeğene geçen muhtarlık silsilesi İskenderun'da Bilgili ailesinin fertleri 72 yıldır muhtarlık görevini başarıyla sürdürüyor Babadan oğla ve dededen toruna geçen muhtarlık görevini miras gibi devralan ailenin en küçük oğlunun seçimleri...

Miras gibi muhtarlık

Hatay'da dededen toruna, amcadan yeğene geçen muhtarlık silsilesi

İskenderun'da Bilgili ailesinin fertleri 72 yıldır muhtarlık görevini başarıyla sürdürüyor

Babadan oğla ve dededen toruna geçen muhtarlık görevini miras gibi devralan ailenin en küçük oğlunun seçimleri kazanarak muhtarlık mührünü alması mahallede sevince yolaçtı



HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde 1947 yılından bu yana Bekbele, Dumlupınar ve Muradiye mahalle muhtarlık görevlerini yürüten Bilgili ailesinin en küçük ferdi, dedesinin muhtarlık görevine başladığı Bekbele Mahallesi Muhtarlığını kazanarak mazbatasını aldı.

Dedeleri Hacı Ömer Osman Bilgili'nin 29 yıl sürdürdüğü muhtarlık görevini daha sonra oğlu Beyazıt Bestami Bilgili 15 yıl, diğer oğlu Hüseyin Avni Bilgili 10 yıl ve ailenin en küçük oğlu Ömer Faruk Bilgili ise 2014 yılından bu yana sürdürüyor. 10 yıl muhtarlık yapan Beyazıt Bestami Bilgili ayrıca iki dönem de Bekbele Belediye Başkanlığı görevinde bulundu.

31 Mart seçimlerinde bir kez daha Muradiye Mahallesi Muhtarlığını kazanan amca Ömer Faruk Bilgili ve Bekbele Mahallesi Muhtarlığını kazanan yeğeni Ömer Osman Bilgili, birlikte mazbata almanın mutluluğunu yaşadılar.

1947 yılında dedelerinin ilk muhtarlık yaptığı Bekbele Mahallesi'nde bir araya gelen Bilgili ailesinin fertleri amca ve yeğenin muhtarlığını kutladılar. Aile büyüklerinden Mustafa Bilgili babasının 1947 yılında başlattığı muhtarlık görevini oğulları ve torunlarının başarı ile sürdürdüğünü belirterek şöyle konuştu:

"1947 yılında rahmetli babam Ömer Osman Bilgili Bekbele'nin muhtarı oldu 1954 yılına kadar. 1954 yılında Dumlupınar Mahallesi'ne yerleşti ve buradan muhtar seçildi. 1980 yılında Dumlupınar Mahallesi ikiye ayrıldı ve babam Muradiye Mahalle muhtarı olarak 1989 yılına kadar görevine devam etti. 1989'dan 2004'e kadar küçük oğlu Beyazıt Bestami Bilgili 2004 yılından 2014 yılına kadar diğer oğlu Hüseyin Avni Bilgili 2014'ten halen 2019 seçimini de kazanan en küçük oğlu Ömer Faruk Bilgili halen muhtarlığı devam ettirmektedir ve bu süre 60 yıl oldu. Babamın bıraktığı yerden ise torunu Ömer Osman Bilgili bu dönemde Bekbele Mahallesi Muhtarlığını kazanarak dededen kalan muhtarlık mirasını en küçük torunu almış oldu. Muhtarlıkta ailemizi başarıya ulaştıran ise vatandaşın her işi düştüğünde mutlaka o kişinin derdiyle ilgilenmesi ve ayrım yapmadan hizmet etmesidir."

Babasının muhtarlık görevine başladığı yerde oğluna mazbatasını kendi eliyle veren Mustafa Bilgili gurur duyduğunu ifade ederken, dedesi ile aynı ismi taşıyan torun Ömer Osman Bilgili de babasından mazbatayı alırken duygulu anlar yaşadı. Gözyaşlarına hakim olamayan Bilgili, dedesinin ismini başarı ile yaşatacağına söz verdi.

Babasından gelen muhtarlık görevini Muradiye Mahallesi'nde 2014 yılından bu yana sürdüren ve tekrar seçilen Ömer Faruk Bilgili ise babasının 29 yıl ve sonrasında abilerinin 20 yıl muhtarlık yaptığı mahallede muhtarlık görevini yapmaktan ve tekrar seçilmekten dolayı mutluluk duyduğunu ifade ederek yeni muhtar seçilen yeğenini tebrik etti. Babadan oğla ve toruna uzanan muhtarlık silsilesinin son halkasında yeni muhtar seçilen ve dedesinin ismini taşıyan Ömer Osman Bilgili, "Dedem bu bölgenin tüm köylerinde kimseyi ayırt etmeden vatandaşın işini görmüş hizmet etmiş. Biz de dedemizin ismine yakışır şekilde muhtarlık görevimizi yaparak dedemizin izinde halkımıza gece gündüz hizmet edip milletimizin yanında olacağız. İnanıyorum ki dedemden kalan bu mührü daha çok uzun yıllar ailemiz başarı ile sahiplenecektir" şeklinde konuştu.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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