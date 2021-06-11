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Miras kalan tarla kabus getirdi! Köy halkını yasa boğan kazada 4 kişi öldü - Son Dakika

Miras kalan tarla kabus getirdi! Köy halkını yasa boğan kazada 4 kişi öldü

11.06.2021 13:26

Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Karagüney köyünde davalık bir tarla için keşfe giden araç kaza yaptı. Kazada; amcaları ile uzun süredir davalık oldukları 10 dönüm tarla yüzünden iki kardeş, bir avukat ve bir jandarma astsubay hayatını kaybetti. Konuyla ilgili konuşan köy muhtarı Mustafa Bozyel, "Çocuklar yaklaşık 10 yıldır amcaları ile davalı. Yüreğimiz yanıyor" ifadelerini kullandı.

8 Haziran'da saat 12.00 sıralarında, Kağızman ilçesine 35 kilometre uzaklıktaki Karagüney köyünde İçerisinde 3 sivil ve 2 askerin bulunduğu askeri araç, keşif dönüşü sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kayaların arasında birçok kez takla atan askeri araç hurdaya döndü.

4 KİŞİ ÖLDÜ

Kazada Avukat Metin Avunca ile hukuk fakültesi öğrencisi Eyüp Bozyel olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralı olan sürücü uzman çavuş ile Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Egemen Öztürk ve Gülcihan Bozyel, Kars ve Kağızman ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen Egemen Öztürk ve Gülcihan Bozyel de hayatını kaybetti. Sürücü uzman çavuşun hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Miras kalan tarla felaket getirdi! 4 kişinin öldüğü kaza köy halkını yasa boğdu

İKİ KARDEŞ YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ

Kazada hayatını kaybeden aynı zamanda davalı Gülcihan Bozyel'in (26) de nişanlısı olan Avukat Metin Avunca (27) aynı gün akşam Kağızman ilçesinde toprağa verildi. Evli bir çocuk babası Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Egemen Öztürk'ün (30) cenazesi de 9 Haziran'da yapılan törenin ardından gönderildiği İzmir'de defnedildi. Yine aynı gün Kars merkezde kılınan cenaze namazının ardından arsa sahibi olan Gülcihan Bozyel ile kardeşi Eyüp Bozyel (23) yakınlarının gözyaşları arasında yan yana kazılan mezara konuldu.

Miras kalan tarla felaket getirdi! 4 kişinin öldüğü kaza köy halkını yasa boğdu

TARLA YÜZÜNDEN AMCASI İLE 10 YILDIR DAVALIKMIŞ

Gözel- Ahmet Bozyel çiftinin 3 çocuğundan ikisi olan Eyüp Bozyel ile Gülcihan Bozyel'in olay günü keşif için avukatları Metin Avunca ve biri uzman çavuş ile jandarma astsubayın içinde bulunduğu askeri araçla köye geldiğini belirten ailenin de akrabası olan muhtar Mustafa Bozyel, "Gülçihan Bozyel'e babadan kalan 48 dönüm arsanın 10 dönümü tarla olarak kullanılıyor. Bu tarlayı da köydeki amcası ekip, biçiyor. Gülcihan Bozyel, yaklaşık 10 yıldır amcası ile davalı. Olay günü arazinin keşfi için Gülcihan Bozyel nişanlısı olan Avukat Metin Avunca ve kardeşi Eyüp Bozyel ve iki askerle birlikte köye geldi. Arazide keşif yaptıktan sonra dönüş yolunda meydana gelen kazada komutanla birlikte avukat ve iki kardeş hayatını kaybetti" dedi.

"EVLİLİK HAZIRLIĞI YAPIYORDU"

Bozyel kardeşlerin babası Ahmet Bozyel'in de yaklaşık 20 yıl önce İstanbul'da bir trafik kazası sonucu yaşamını yitirdiğini anlatan muhtar Bozyel, "Aileden şimdi geriye büyük kızları ve anneleri kaldı. Anne yaşanan bu kaza sonrası hastanede tedavi görüyor. Allah böyle bir acıyı kimseye yaşatmasın. Gülcihan Kars Kafkas Üniversitesi'nde memur olarak çalışıyor ve birlikte öldüğü Metin Avunca ile evlilik hazırlığı yapıyordu. Eyüp Bozyel ise bu yıl hukuk fakültesinden mezun olacaktı. Hayaller yarım kaldı. Yüreğimiz yanıyor. Çok üzgünüz. Adeta sözün bittiği yerdeyiz."

Miras kalan tarla kabus getirdi! Köy halkını yasa boğan kazada 4 kişi öldü

Jandarma, Kağızman, Kars, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Miras kalan tarla kabus getirdi! Köy halkını yasa boğan kazada 4 kişi öldü - Son Dakika


YORUMLAR (2)
  • gakkoş23 : amcanın eline kına verin yaksın bir yerlerine mal mülk yalan gel birazda sen oyalan demiş ermişin biri Cevap Yaz 5 0 Yayından Kaldır
  • ahmet kıran: Allah rahmet eylesin değdi mi amca bey yalan dünyada üç kuruş toprak için o canlar bir da ha gelir mi dünyalar senin olsa ne işe yarar şimdi Cevap Yaz 17 0 Yayından Kaldır
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