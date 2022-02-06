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Miras kavgası can aldı! Güvenlik korucusu, kız kardeşi ile eniştesini sokak ortasında öldürdü - Son Dakika

Miras kavgası can aldı! Güvenlik korucusu, kız kardeşi ile eniştesini sokak ortasında öldürdü

06.02.2022 17:13

Şanlıurfa'da yaşanan korkunç olayda bir güvenlik korucusu, miras kavgası yaşadığı kız kardeşi ile eniştesini sokak ortasında silahla ateş açarak katletti.

Bozova ilçesinin kırsal Kabacık Mahallesi'nde miras nedeniyle aralarında anlaşmazlık bulunan İzzet D., kız kardeşi Aysel Yaşar (41) ve eniştesi İbrahim Yaşar (45) ile sokakta tartışmaya başladı.

KIZ KARDEŞİ VE ENİŞTESİNE ATEŞ AÇTI

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşünce İzzet D., üzerinde taşıdığı silahla kız kardeşi Aysel Yaşar ve eniştesi İbrahim Yaşar'a ateş açtı. Ağır yaralanan çift, çağrılan ambulansla Bozova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada doktorların müdahale ettiği çift kurtarılamayarak hayatını kaybederken, İzzet D. ise olay yerinden kaçtı.

Güvenlik korucusu, miras kavgası yaşadığı kız kardeşi ile eniştesini sokak ortasında öldürdü

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri, mahallede önlem alarak kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KARDEŞİNİN EVİNDEN SİLAHLAR ÇIKTI

Cinayetin ardından jandarma ekipleri, güvenlik korucusu İzzet D.'nin kardeşi Kadir D.'yi gözaltına aldı. Kadir D.'nin evinde yapılan aramada 1 tabanca ile 2 tüfek ele geçirildi. Jandarma, kaçan İzzet D.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Miras kavgası can aldı! Güvenlik korucusu, kız kardeşi ile eniştesini sokak ortasında öldürdü
Miras kavgası can aldı! Güvenlik korucusu, kız kardeşi ile eniştesini sokak ortasında öldürdü
Miras kavgası can aldı! Güvenlik korucusu, kız kardeşi ile eniştesini sokak ortasında öldürdü
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İbrahim Yaşar, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Miras kavgası can aldı! Güvenlik korucusu, kız kardeşi ile eniştesini sokak ortasında öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Miras kavgası can aldı! Güvenlik korucusu, kız kardeşi ile eniştesini sokak ortasında öldürdü - Son Dakika
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