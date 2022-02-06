Miras kavgası can aldı! Güvenlik korucusu, kız kardeşi ile eniştesini sokak ortasında öldürdü - Son Dakika

Bozova ilçesinin kırsal Kabacık Mahallesi'nde miras nedeniyle aralarında anlaşmazlık bulunan İzzet D., kız kardeşi Aysel Yaşar (41) ve eniştesi İbrahim Yaşar (45) ile sokakta tartışmaya başladı.

KIZ KARDEŞİ VE ENİŞTESİNE ATEŞ AÇTI

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşünce İzzet D., üzerinde taşıdığı silahla kız kardeşi Aysel Yaşar ve eniştesi İbrahim Yaşar'a ateş açtı. Ağır yaralanan çift, çağrılan ambulansla Bozova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada doktorların müdahale ettiği çift kurtarılamayarak hayatını kaybederken, İzzet D. ise olay yerinden kaçtı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri, mahallede önlem alarak kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KARDEŞİNİN EVİNDEN SİLAHLAR ÇIKTI

Cinayetin ardından jandarma ekipleri, güvenlik korucusu İzzet D.'nin kardeşi Kadir D.'yi gözaltına aldı. Kadir D.'nin evinde yapılan aramada 1 tabanca ile 2 tüfek ele geçirildi. Jandarma, kaçan İzzet D.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.