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Miras kavgası kanlı bitti! Ağabey cezaevinde, kardeşi ve eşi mezarda - Son Dakika

Miras kavgası kanlı bitti! Ağabey cezaevinde, kardeşi ve eşi mezarda

08.02.2022 20:19

İstanbul Silivri'de aralarında miras anlaşmazlığı bulunduğu iddia edilen ağabey, kardeşini ve onun eşini silahla vurarak katletti. Saldırı sonrası onlarca polis olay yerine giderken saldırgan ağabey gözaltına alındı.

Kardeşiyle miras yüzünden husumetli olan bir kişi, akşam saatlerinde kardeşine ait eve gitti. İki kardeş evde yeniden tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

AĞABEY KARDEŞİNİ VE ONUN EŞİNİ VURDU

Ağabey, silahını çıkartarak kavga ettiği kardeşine ve onun eşine ateş etmeye başladı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan karı koca, ağır yaralandı. Sesleri duyan mahalleli, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı incelemede iki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

SALDIRGAN GÖZALTINDA

Şüpheli ağabey, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hayatını kaybeden çiftin cenazeleri ilk incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili başlatılan çalışmalar sürüyor.

İSTANBUL-SİLİVRİ'DE MİRAS KAVGASINDA KAN AKTI: 2 ÖLÜ
İSTANBUL-SİLİVRİ'DE MİRAS KAVGASINDA KAN AKTI: 2 ÖLÜ
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kavga, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Miras kavgası kanlı bitti! Ağabey cezaevinde, kardeşi ve eşi mezarda - Son Dakika


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SON DAKİKA: Miras kavgası kanlı bitti! Ağabey cezaevinde, kardeşi ve eşi mezarda - Son Dakika
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