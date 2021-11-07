Miras kavgası yüzünden av tüfeğini kullandı - Son Dakika

Gördes'e bağlı kırsal Kızıldam Mahallesi'nde saat 13.00 sıralarında İsmail Ç. (60), abisi Kadir Ç.'nin (62) evine giderek çözülemeyen miras yüzünden tartışmaya başladı.

ABİSİNİ AV TÜFEĞİ İLE ÖLDÜRDÜ

Kadir Ç.'nin evinin önünde gerçekleşen tartışmada taraflar kavga etmeye başladı. Bu sırada İsmail Ç. evinden getirdiği av tüfeği ile abisine ateş etti. Kadir Ç. olay yerinde hayatını kaybederken, abisini öldüren İsmail Ç. av tüfeği ile birlikte jandarma ekiplerine teslim oldu.

Jandarmanın olayla ilgili tahkikatının devam ettiği öğrenildi.

Kardeşi tarafından vurulan Kadir Ç.