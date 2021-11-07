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Miras kavgası yüzünden av tüfeğini kullandı - Son Dakika

Miras kavgası yüzünden av tüfeğini kullandı

07.11.2021 18:27
Miras kavgası yüzünden av tüfeğini kullandı

Manisa'da 60 yaşındaki şahıs, miras konusunda anlaşamadığı abisinin evine giderek çıkan tartışma sonucu onu av tüfeğiyle öldürdü. Olayın ardından katil zanlısı, jandarma ekiplerine teslim oldu.

Gördes'e bağlı kırsal Kızıldam Mahallesi'nde saat 13.00 sıralarında İsmail Ç. (60), abisi Kadir Ç.'nin (62) evine giderek çözülemeyen miras yüzünden tartışmaya başladı.

ABİSİNİ AV TÜFEĞİ İLE ÖLDÜRDÜ

Kadir Ç.'nin evinin önünde gerçekleşen tartışmada taraflar kavga etmeye başladı. Bu sırada İsmail Ç. evinden getirdiği av tüfeği ile abisine ateş etti. Kadir Ç. olay yerinde hayatını kaybederken, abisini öldüren İsmail Ç. av tüfeği ile birlikte jandarma ekiplerine teslim oldu.

Jandarmanın olayla ilgili tahkikatının devam ettiği öğrenildi.

Miras kavgası yüzünden abisini av tüfeğiyle öldürdü
Kardeşi tarafından vurulan Kadir Ç.
Miras kavgası yüzünden abisini av tüfeğiyle öldürdü
Abisini ateş ederek öldüren İsmail Ç.
Miras kavgası yüzünden av tüfeğini kullandı

Av Tüfeği, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Miras kavgası yüzünden av tüfeğini kullandı - Son Dakika


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