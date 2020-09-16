Miras kavgasında 1 kişiyi öldürüp, 3 kişi yaralayan zanlı yakalandı (2) - Son Dakika

Miras kavgasında 1 kişiyi öldürüp, 3 kişi yaralayan zanlı yakalandı (2)
ADLİYEYE SEVK EDİLEN ZANLI TUTUKLANDIBursa'da miras davası yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi de yaraladıktan sonra yakalanan Abdulsamet Öner (19), jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLEN ZANLI TUTUKLANDI
Bursa'da miras davası yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi de yaraladıktan sonra yakalanan Abdulsamet Öner (19), jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Abdulsamet Öner, çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürmek' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Muammer İRTEM/BURSA, -
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