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'Miras' kavgasında 3 kişinin katili, 13 gündür aranıyor - Son Dakika

'Miras' kavgasında 3 kişinin katili, 13 gündür aranıyor

16.01.2022 11:09
'Miras' kavgasında 3 kişinin katili, 13 gündür aranıyor

KAYSERİ'de miras nedeniyle çıkan tartışmada kuzenleri Seyit (30) ve Gaffar Mehmet Yılmaz (20) ile dayıları Serdar Yılmaz'ı (44), tabancayla öldüren Mehmet Yılmaz (41), 13 gündür aranıyor.

KAYSERİ'de miras nedeniyle çıkan tartışmada kuzenleri Seyit (30) ve Gaffar Mehmet Yılmaz (20) ile dayıları Serdar Yılmaz'ı (44), tabancayla öldüren Mehmet Yılmaz (41), 13 gündür aranıyor. Kaçan şüphelinin bulunması için ayrıca özel ekip kuruldu.

Olay, 3 Ocak'ta Melikgazi ilçesi, Hunat Mahallesi, Gavremoğlu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Mehmet Yılmaz, kuzenleri Seyit ve Gaffar Mehmet Yılmaz ile miras nedeniyle tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışmaya Seyit ve Gaffar Mehmet kardeşlerin dayısı Serdar Yılmaz da dahil oldu. Mehmet Yılmaz, belinden çıkardığı tabancayla 2 kardeş ile Serdar Yılmaz'a ateş açtı. Olay yerinden geçen Mustafa Akbulut'a da yerden seken mermi isabet etti.

2 KARDEŞ OLAY YERİNDE ÖLDÜÇevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde Seyit ile Gaffar Mehmet Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Serdar Yılmaz ile Mustafa Akbulut da ambulanslarla özel hastaneye kaldırıldı. Serdar Yılmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Mehmet Yılmaz ise olay yerinden kaçtı. Kayseri Devlet Hastanesi morgunda otopsileri tamamlanan iki kardeş ve dayıları, Hulusi Akar Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Kocasinan ilçesinde bulunan Karahüyük Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.KENT GİRİŞ- ÇIKIŞLARINDA KİMLİK KONTROLÜ

Kaçan Mehmet Yılmaz, 13 gündür her yerde aranıyor. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Yılmaz'ın yakalanması için özel ekip kurdu. Ekipler, yüz yüze yapılan görüşmelerle Yılmaz'ın izini sürüyor. Yılmaz'ın kentten ayrılma ihtimali karşı hava yolu, demir yolu ve kent giriş-çıkış noktalarında kimlik çalışmaları yapılıyor.


- Kayseri
'Miras' kavgasında 3 kişinin katili, 13 gündür aranıyor
'Miras' kavgasında 3 kişinin katili, 13 gündür aranıyor
'Miras' kavgasında 3 kişinin katili, 13 gündür aranıyor
'Miras' kavgasında 3 kişinin katili, 13 gündür aranıyor
'Miras' kavgasında 3 kişinin katili, 13 gündür aranıyor
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Serdar Yılmaz, Mehmet Yılmaz, Kayseri, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Miras' kavgasında 3 kişinin katili, 13 gündür aranıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'Miras' kavgasında 3 kişinin katili, 13 gündür aranıyor - Son Dakika
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