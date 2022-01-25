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Miras kavgasında babası tarafından karısı öldürülen adam, duruşma sonrası abisini öldürdü - Son Dakika

Miras kavgasında babası tarafından karısı öldürülen adam, duruşma sonrası abisini öldürdü

25.01.2022 19:15

Aksaray'da geçen sene miras meselesi yüzünden 2 akraba gurubu arasında çıkan ve kayınpederin gelinini bıçaklayarak öldürdüğü olayda bir can kaybı da bugün yaşandı. Aksaray Adliyesinde mahkemesi görülen olayda mahkeme çıkışı eşi önceki kavgada hayatını kaybeden Muammer Çınar, abisi Mustafa Çınar'ı adliye önünde vurarak öldürdü.

Cemal Çınar, aynı evde oturduğu kızı Gülsever E. (65) ile aracıyla 2 Nisan 2021'de Laleli Mahallesi 4565 Sokak'taki evine döndü. Bu sırada yanlarına Cemal Çınar'ın aynı sokakta oturan oğulları Muammer Çınar ve Mustafa Çınar geldi. İddiaya göre, babayla oğulları arasında, evin arkasındaki miras kalan 2 hektar arazinin satışı konusunda tartışma çıktı.

MİRAS TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNDÜ

Tartışma büyürken, kavgaya Muammer Çınar'ın eşi Döndü Çınar, oğulları Mustafa Çınar (28) ve Süleyman Çınar (18) da katıldı. Sopa ve bıçakların da kullanıldığı kavgada Cemal Çınar, kendisini savunmak için rastgele salladığı bıçağını, gelini Döndü Çınar'a sapladı. Kavga, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle sona erdi.

Miras kavgasında babası tarafından karısı öldürülen adam, duruşma sonrası abisini öldürdü

GELİNİNİ ÖLDÜRDÜ

Olayda Cemal Çınar, gelini Döndü Çınar ile oğlu Muammer Çınar, Mustafa Çınar, torunu Mustafa Çınar, Süleyman Çınar ile kızı Gülsever E., bıçak ve sopa darbeleriyle yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kayınpederi Cemal Çınar'ın göğsünden bıçakladığı Döndü Çınar, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Hastanedeki tedavilerinin ardından Cemal Çınar'ın kızı Gülsever E. ile oğulları Muammer Çınar ve Mustafa Çınar da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 4 şüpheli, adliyeye götürüldü. Şüphelilerden Cemal Çınar için sevk edildiği mahkemece tutuklama kararı verildi. Çınar'ın cezası yaşı, kronik rahatsızlıkları ve işitme kaybı nedeniyle ev hapsi cezasına çevrildi. Ancak daha sonra karara yapılan itiraz sonucu Cemal Çınar, tutuklanıp cezaevine kondu.

Miras kavgasında babası tarafından karısı öldürülen adam, duruşma sonrası abisini öldürdü

ADLİYE ÖNÜNDE AĞABEYİNİ ÖLDÜRDÜ

Muammer Çınar, eşi Döndü Çınar'ı öldüren babası Cemal Çınar'ın yargılandığı dava sonrası, bugün saat 15.00 sıralarında adliye önünde ağabeyi Mustafa Çınar'a tüfekle 6 el ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Mustafa Çınar, ihbarla çağrılan ambulansla kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Muammer Çınar da adliyeye mahkum getiren jandarma tarafından gözaltına alındı.

Miras kavgasında babası tarafından karısı öldürülen adam, duruşma sonrası abisini öldürdü
Miras kavgasında babası tarafından karısı öldürülen adam, duruşma sonrası abisini öldürdü
Miras kavgasında babası tarafından karısı öldürülen adam, duruşma sonrası abisini öldürdü
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Muammer Çınar, Mustafa Çınar, Cemal Çınar, Çınar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Miras kavgasında babası tarafından karısı öldürülen adam, duruşma sonrası abisini öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Miras kavgasında babası tarafından karısı öldürülen adam, duruşma sonrası abisini öldürdü - Son Dakika
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