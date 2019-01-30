Miras Kavgasında Dayısını Yaralayan Yeğene 11 Yıl Hapis

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, dayısı Hasan Uysal'ı (61) miras yüzünden çıkan kavgada tabancayla yaraladığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan Gani Uysal'a (51), 11 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, dayısı Hasan Uysal'ı (61) miras yüzünden çıkan kavgada tabancayla yaraladığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan Gani Uysal'a (51), 11 yıl 4 ay hapis cezası verildi.



Olay, 22 Aralık 2008'de, Türkler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, miras paylaşımı sırasında çıkan kavgada Gani Uysal, dayısı Hasan Uysal'ı bacaklarından tabancayla vurdu. Yaralanan Hasan Uysal, kaldırıldığı hastanede tedaviye alınırken, Gani Uysal ise olay yerinden kaçtı. Gani Uysal, 14 Ekim 2018'de, Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. Uysal, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.



ZARAR VERME NİYETİ YOKMUŞ



Tutuklu sanık Gani Uysal, Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarıldı. Taraf avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada ifade veren Uysal, "Dayıma zarar verme niyetim yoktu. Pişmanım" dedi.



Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu Gani Uysal'ı 'eylemin silahlı gerçekleştirilmesi', 'mağdurda iyileşme olanağı bulunmayan hastalığa neden olması' dolayısıyla 11 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. - Antalya

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