Son Dakika Haberleri: Miras kavgasında eniştesini silahla öldürdü
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Miras kavgasında eniştesini silahla öldürdü

6 saat önce

Şişli'de miras yüzünden çıkan kavgada bir kişi eniştesini silahla vurarak öldürdü.

Miras kavgasında eniştesini silahla öldürdü, System.String[]

Şişli'de miras yüzünden çıkan kavgada bir kişi eniştesini silahla vurarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Mahmut Mehmet Paşa Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'nde M.K. ile eniştesi Mustafa B. (55) arasında miras yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.K, eniştesi Mustafa B'ye silahla ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Mustafa B. olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Zanlı M.K, kısa süre sonra Şişli Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Şişli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 05:38 Kaynak: AA
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Miras kavgasında eniştesini öldürdü
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