Son Dakika Haberleri: Miras Kavgasında Kan Aktı

Miras Kavgasında Kan Aktı

2 saat önce

Niğde'nin Bor ilçesinde dayı yeğin arasındaki miras tartışması, silahlı kavgaya dönüştü.

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Niğde'nin Bor ilçesinde dayı yeğin arasındaki miras tartışması, silahlı kavgaya dönüştü.

Edinilen bilgiye göre olay Bor ilçesi Yenigöçmen Mahallesi Tuna sokakta meydana geldi. S.I. ile dayısı Ş.U. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle dayı Ş.U. elindeki bıçakla yeğeni S.I.'yı kalbinden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan şahıs yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Dayı Ş.U. polis tarafından gözaltına alındı. - NİĞDE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 03:03 Kaynak: İHA

Niğde, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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