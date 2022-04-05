Serdivan ilçesinde miras meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada Ç.G., kardeşi Bedri, kardeşinin eşi Duriye ve kardeşinin oğlu Tuncay Güler'e silahla kurşun yağdırdı.
Şüpheli olay yerinden kaçarken durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrasında 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekipleri, konuya ilişkin inceleme başlatırken kaçan şüpheliyi yakalamak içinde çalışma başlatıldı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Miras kavgasında kan aktı: 3 ölü - Son Dakika