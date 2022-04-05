Miras kavgasında kan aktı: 3 ölü - Son Dakika

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Serdivan ilçesinde miras meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada Ç.G., kardeşi Bedri, kardeşinin eşi Duriye ve kardeşinin oğlu Tuncay Güler'e silahla kurşun yağdırdı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Şüpheli olay yerinden kaçarken durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrasında 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, konuya ilişkin inceleme başlatırken kaçan şüpheliyi yakalamak içinde çalışma başlatıldı.