Miras kavgasında kan aktı: 3 ölü - Son Dakika
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Miras kavgasında kan aktı: 3 ölü

05.04.2022 21:34

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde miras meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada bir kişi, kardeşi, yengesi ve yeğenini silahla vurarak öldürdü.

Serdivan ilçesinde miras meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada Ç.G., kardeşi Bedri, kardeşinin eşi Duriye ve kardeşinin oğlu Tuncay Güler'e silahla kurşun yağdırdı.

Akrabaların miras meselesinden çıkan kavgasında kan aktı: 3 ölü

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Şüpheli olay yerinden kaçarken durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrasında 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, konuya ilişkin inceleme başlatırken kaçan şüpheliyi yakalamak içinde çalışma başlatıldı.

Miras kavgasında kan aktı: 3 ölü
Miras kavgasında kan aktı: 3 ölü
Miras kavgasında kan aktı: 3 ölü
Miras kavgasında kan aktı: 3 ölü
Miras kavgasında kan aktı: 3 ölü
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Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Miras kavgasında kan aktı: 3 ölü - Son Dakika


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21:34 Miras kavgasında kan aktı: 3 ölü
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SON DAKİKA: Miras kavgasında kan aktı: 3 ölü - Son Dakika
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