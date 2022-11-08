Konya'da MHP Çumra İlçe Başkan Yardımcısı Lokman Karagöz, kardeşi tarafından öldürülmüştü! Cinayetin ardında miras meselesi olduğu ortaya çıktı

Konya'da Harun Karagöz cadde üzerinde kardeş MHP Çumra İlçe Başkan YardımcısıLokman Karagöz ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Harun Karagöz yanında bulunan av tüfeği ile kardeşi Lokman Karagöz'e ateş ederek olay yerinden kaçtı.

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çumra Devlet Hastanesine kaldırılan Lokman Karagöz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KAMERA HER ŞEYİ KAYDETTİ

Olay anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Lokman Karagöz'ün park halindeki bir otomobilin yanına geldiği sırada ağabeyi Harun Karagöz tarafından kendisine ateş etmesi sonucu aracın yanına düştüğü, bu sırada ağabey Harun Karagöz'ün otomobile binerek olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

KAVGANIN NEDENİ MİRAS MESELESİ ÇIKTI

Olaydan kısa süre sonra polis ekiplerince Çumra'da yakalanan cinayet zanlısı, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Harun K.'nin, aralarındaki miras meselesi nedeniyle kardeşi Lokman K. ile tartışıp, ayrıldıktan sonra evden av tüfeğini getirerek ateş ettiği belirlendi. Emniyette işlemleri tamamlanan katil zanlısı, sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.