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Miras kavgasında kız kardeşi ile eniştesini öldürdü - Son Dakika

Miras kavgasında kız kardeşi ile eniştesini öldürdü

06.02.2022 16:13

Miras kavgasında kız kardeşi ile eniştesini öldürdü Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde yaşanan miras kavgasında kız kardeşi ile eniştesini sokak ortasında öldüren şahıs kayıplara karıştı.

Miras kavgasında kız kardeşi ile eniştesini öldürdü

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde yaşanan miras kavgasında kız kardeşi ile eniştesini sokak ortasında öldüren şahıs kayıplara karıştı.

Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Bozova'nın kırsal Kabacık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, miras nedeniyle aralarında anlaşmazlık bulunan İzzet D., kız kardeşi Aysel Yaşar ve eniştesi İbrahim Yaşar ile sokakta tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşünce İzzet D., üzerinde taşıdığı silahla kız kardeşi Aysel Yaşar ve eniştesi İbrahim Yaşar'a ateş açtı. Ağır yaralanan çift, çağrılan ambulansla Bozova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada doktorların müdahale ettiği çift kurtarılamayarak hayatını kaybederken, İzzet D. ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri, mahallede önlem alarak kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Miras kavgasında kız kardeşi ile eniştesini öldürdü
Miras kavgasında kız kardeşi ile eniştesini öldürdü
Miras kavgasında kız kardeşi ile eniştesini öldürdü

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İbrahim Yaşar, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Miras kavgasında kız kardeşi ile eniştesini öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Miras kavgasında kız kardeşi ile eniştesini öldürdü - Son Dakika
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