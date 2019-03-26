Son Dakika Haberleri: Miras Kavgasında Kuzeni Tarafından Öldürüldü (2)

Miras Kavgasında Kuzeni Tarafından Öldürüldü (2)

20 dakika önce

İKİ KİŞİ ARANIYORİzmir'in Konak ilçesinde, Ajlan Emir'in (26), otomobilinde av tüfeğiyle vurularak öldürülmesinin ardından başlatılan soruşturma sürüyor.

Miras Kavgasında Kuzeni Tarafından Öldürüldü (2), System.String[]
İKİ KİŞİ ARANIYOR

İzmir'in Konak ilçesinde, Ajlan Emir'in (26), otomobilinde av tüfeğiyle vurularak öldürülmesinin ardından başlatılan soruşturma sürüyor. Görgü tanıklarının ifadelerine başvuran ve çevredeki güvenlik kameraları ile MOBESE kameralarının kayıtlarını inceleyen polis, ateş açanın bir kişi olduğunu tespit etti. Şüphelinin kim olduğu henüz belirlenemezken, polis, saldırıyı gerçekleştiren kişinin, Ajlan Emir'in önceden miras kavgası nedeniyle husumetli olduğu, ismi açıklanmayan kuzeni ile onun yakın arkadaşı İ.E. olabileceği üzerinde duruyor. Polis ekipleri,  tüfeğin kim tarafından ateşlendiğinin belirlenmesi için her iki şüpheliyi de yakalama çalışmalarını sürdürüyor.

Davut CAN/İZMİR,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 10:27 Kaynak: DHA

İzmir, Konak, Güncel
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