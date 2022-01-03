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Miras kavgasında silahlar konuştu: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Miras kavgasında silahlar konuştu: 2 ölü, 2 yaralı

03.01.2022 17:27

Kayseri'de akraba olan iki grup arasındaki miras anlaşmazlığından doğan silahlı kavgada 4 kişi vuruldu. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 2 kişi yaşamını yitirdi.

Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi Gavremoğlu Caddesi'nde akraba olan iki grup arasında miras meselesinden dolayı saat 15.30 sıralarında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Tabanca ve bıçağın kullanıldığı kavgada Seyit (30), Gaffar Mehmet (20), Serdar (44) ve İbrahim Yılmaz vuruldu.

Miras kavgasında silahla konuştu: 2 ölü, 2 yaralı

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde Seyit ile Gaffar Mehmet Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı Serdar ve İbrahim Yılmaz ise ambulanslarla özel hastaneye kaldırıldı.

Miras kavgasında silahla konuştu: 2 ölü, 2 yaralı

CİNAYET ŞÜPHELİSİ KAÇTI

Cinayet şüphelisi olduğu belirlenen M.Y. de olay yerinden kaçtı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatırken, Seyit ile Gaffar Mehmet Yılmaz'ın cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere devlet hastanesi morguna götürüldü.

Miras kavgasında silahla konuştu: 2 ölü, 2 yaralı
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İbrahim Yılmaz, Mehmet Yılmaz, Polis, Silah, Hassas İçerik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Miras kavgasında silahlar konuştu: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Miras kavgasında silahlar konuştu: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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