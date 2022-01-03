Miras kavgasında silahlar konuştu: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi Gavremoğlu Caddesi'nde akraba olan iki grup arasında miras meselesinden dolayı saat 15.30 sıralarında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Tabanca ve bıçağın kullanıldığı kavgada Seyit (30), Gaffar Mehmet (20), Serdar (44) ve İbrahim Yılmaz vuruldu.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde Seyit ile Gaffar Mehmet Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı Serdar ve İbrahim Yılmaz ise ambulanslarla özel hastaneye kaldırıldı.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ KAÇTI

Cinayet şüphelisi olduğu belirlenen M.Y. de olay yerinden kaçtı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatırken, Seyit ile Gaffar Mehmet Yılmaz'ın cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere devlet hastanesi morguna götürüldü.