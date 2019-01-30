Miras Kurşunlarına 11 Yıl 4 Ay Hapis
1 saat önce
Antalya'nın Alanya ilçesinde mirasla ilgili yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle dayısını tabancayla yaralayan sanığa 11 yıl 4 ay hapis cezası verildi.
Antalya
'nın Alanya
ilçesinde mirasla ilgili yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle dayısını tabancayla yaralayan sanığa 11 yıl 4 ay hapis cezası verildi.
Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu sanık Gani Uysal
, dayısı Hasan Uysal
ile avukatları katıldı.
Mahkemede sanık Uysal, dayısını öldürmek gibi bir niyetinin olmadığını ileri sürerek pişman olduğunu söyledi.
Mahkeme heyeti, sanığı, "eylemin silahlı gerçekleştirilmesi, mağdurda iyileşme olanağı bulunmayan hastalığa neden olması" dolayısıyla 11 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum etti.
Alanya ilçesine bağlı Türkler Mahallesi'nde 22 Aralık
2008'de miras yüzünden çıkan kavgada Gani Uysal (51) dayısı Hasan Uysal'ı (61) bacaklarından silahla ateş ederek yaralamıştı. Olayla ilgili kayıplara karışan Gani Uysal jandarma ekiplerince 14 Ekim 2018 tarihinde yakalanmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 02:06 Kaynak: AA
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