Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ. V, E.D'ye kazmayla saldırıp yaraladı. Bunun üzerine E.D ise evinden av tüfeğini alarak İ.V'yi ayağından vurdu.

Son Dakika › Güncel › Miras nedeniyle kavga eden iki kişi birbirini yaraladı - Son Dakika

Başını ve cinsel organını kesmişti! Vahşi cinayetin sanığı bir kez daha ifadesini değiştirdi