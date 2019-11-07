Son Dakika Haberleri: Miras nedeniyle tartıştığı oğlunu başından vurarak öldürdü
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Miras nedeniyle tartıştığı oğlunu başından vurarak öldürdü

6 saat önce

AKSARAY'da, Refik E. (72), miras nedeniyle tartıştığı oğlu Mehmet E.'yi (48) tabancayla başından vurarak öldürdü.

Miras nedeniyle tartıştığı oğlunu başından vurarak öldürdü, System.String[]

AKSARAY'da, Refik E. (72), miras nedeniyle tartıştığı oğlu Mehmet E.'yi (48) tabancayla başından vurarak öldürdü.

Olay, saat 20.00 sıralarında Bahçeli Mahallesi 3720 Sokakta meydana geldi. Refik E., otomobiliyle oğlu Mehmet E.'nin evine geldi. Evde baba- oğul arasında iddiaya göre miras yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Refik E., yanında getirdiği tabancayla oğlunun üzerine doğru bir el ateş etti. Başından vurulan Mehmet E., kanlar içinde yığıldı. Refik E. ise olayın ardından otomobiline binerek kaçtı. Aile fertleri tarafından çağrılan sağlık ekipleri tarafından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet E., doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kaçan baba Refik E. ise polis tarafından Aksaray- Nevşehir karayolunun 3'üncü kilometresinde yakalandı.Soruşturma sürüyor.


Aksaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 09:35 Kaynak: DHA
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Miras yüzünden tartıştığı oğlunu tabancayla öldürdü
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