'Miras' operasyonu çerçevesinde 29 bin 11 sikke ele geçirildi - Son Dakika
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'Miras' operasyonu çerçevesinde 29 bin 11 sikke ele geçirildi

01.06.2022 13:25

'Miras' operasyonu çerçevesinde 29 bin 11 sikke ele geçirildi 38 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen Miras Operasyonu çerçevesinde 29 bin 11 adet sikke, 2 bin 219 adet obje ele geçirildi.

'Miras' operasyonu çerçevesinde 29 bin 11 sikke ele geçirildi

ANKARA - 38 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen Miras Operasyonu çerçevesinde 29 bin 11 adet sikke, 2 bin 219 adet obje ele geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, yapılan çalışmalar sonucunda tespit edilen uluslararası tarihi eser kaçakçılığı yapan bir suç grubuna yönelik 38 ilde eş zamanlı 'Miras' Operasyonu gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda toplam, 29 bin 11 adet sikke, 2 bin 219 adet obje, 30 adet dedektör, 178 bin Türk Lirası, 3 adet tabanca, 8 adet tüfek, 233 adet fişek ele geçirildi.

Operasyon çerçevesinde hakkında yakalama kararı olan 143 şüpheliden 120'si yakalanırken, firari 23 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise devam ediyor.

'Miras' operasyonu çerçevesinde 29 bin 11 sikke ele geçirildi
'Miras' operasyonu çerçevesinde 29 bin 11 sikke ele geçirildi
'Miras' operasyonu çerçevesinde 29 bin 11 sikke ele geçirildi
'Miras' operasyonu çerçevesinde 29 bin 11 sikke ele geçirildi

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 'Miras' operasyonu çerçevesinde 29 bin 11 sikke ele geçirildi - Son Dakika


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