'Miras' operasyonu ile Anadolu eserleri kurtarıldı (2)

SEYDİŞEHİR'DE ŞEBEKE YÖNETİCİLERİ DAHİL 8 GÖZALTI

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ekiplerinin, kaçak kazılarda buldukları tarihi eserleri yurt dışındaki müzayede evlerine gönderip, satılmasını sağlayan şebekeye yönelik haklarında gözaltı kararı verilen 143 kişinin yakalanması için Konya merkezli 38 ilde düzenlediği operasyonlarda, 93 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında, Seydişehir'de yakalanan şebekenin yöneticileri olduğu ileri sürülen Hasan S. ile Ali Ş.'nin olduğu 8 kişi de yer aldı. Operasyon kapsamında şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 3 bin 652 sikke, 307 obje, kaçak kazıda kullanılan 17 dedektör, suçtan elde edilen gelir olduğu değerlendirilen 148 bin lira, 900 dolar ve 100 euro ile 1 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 5 tüfek, 79 fişek ele geçirildiği öğrenildi.

Ali SAYLAM- Yaşar COŞKUN/ SEYDİŞEHİR (Konya),