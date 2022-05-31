'Miras' operasyonu ile Anadolu eserleri kurtarıldı (2) - Son Dakika
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'Miras' operasyonu ile Anadolu eserleri kurtarıldı (2)

31.05.2022 20:19
'Miras' operasyonu ile Anadolu eserleri kurtarıldı (2)

108 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDIİçişleri Bakanlığı koordinesinde, kaçak kazılarda buldukları tarihi eserleri yurt dışındaki müzayede evlerine gönderip, satılmasını sağlayarak haksız kazanç elde eden suç grubu içerisindeki 143 şüpheliye yönelik 38 ilde eş zamanlı başlatılan 'Miras' operasyonunda...

108 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İçişleri Bakanlığı koordinesinde, kaçak kazılarda buldukları tarihi eserleri yurt dışındaki müzayede evlerine gönderip, satılmasını sağlayarak haksız kazanç elde eden suç grubu içerisindeki 143 şüpheliye yönelik 38 ilde eş zamanlı başlatılan 'Miras' operasyonunda 108 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Operasyonda, Avusturya'da yapılan ara yakalamada ele geçirilen eserlerin de olduğu toplam 28 bin 814 sikke, 2 bin 163 adet obje, 31 adet dedektör, 178 bin TL, 1 adet tabanca, 5 adet tüfek, 79 adet fişek ele geçirildi.


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Kaynak: DHA

İçişleri Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Miras' operasyonu ile Anadolu eserleri kurtarıldı (2) - Son Dakika


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