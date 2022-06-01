Miras Operasyonu'nda 29 bin 11 sikke ele geçirildi - Son Dakika
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Miras Operasyonu'nda 29 bin 11 sikke ele geçirildi

01.06.2022 12:20
Miras Operasyonu'nda 29 bin 11 sikke ele geçirildi

38 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen Miras adlı operasyonda 29 bin 11 adet sikke ve 2 bin 219 adet tarihi obje ele geçirildi.

38 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen Miras adlı operasyonda 29 bin 11 adet sikke ve 2 bin 219 adet tarihi obje ele geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucunda uluslararası tarihi eser kaçakçılığı yapan suç grubuna yönelik 38 ilde eş zamanlı "Miras" adlı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda toplam 29 bin 11 adet sikke, 2 bin 219 adet obje, 30 adet dedektör, 178 bin Türk Lirası, 3 adet tabanca, 8 adet tüfek, 233 adet fişek ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde hakkında yakalama kararı olan 143 şüpheliden 120'si yakalanırken, firari 23 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise devam ediyor. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Emniyet Genel Müdürlüğü, KOM Daire Başkanlığı, Kaçakçılık, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Miras Operasyonu'nda 29 bin 11 sikke ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Miras Operasyonu'nda 29 bin 11 sikke ele geçirildi - Son Dakika
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