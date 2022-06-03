'Miras' operasyonu şüphelileri adliyede - Son Dakika
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'Miras' operasyonu şüphelileri adliyede

03.06.2022 15:25
'Miras' operasyonu şüphelileri adliyede

KONYA merkezli 38 ilde, kaçak kazılarda buldukları tarihi eserleri yurt dışındaki müzayede evlerine gönderip, satılmasını sağlayarak haksız kazanç elde eden suç grubuna yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 120 şüpheliden 34'ü adliyeye sevk edildi, diğerleri ise serbest bırakıldı.

KONYA merkezli 38 ilde, kaçak kazılarda buldukları tarihi eserleri yurt dışındaki müzayede evlerine gönderip, satılmasını sağlayarak haksız kazanç elde eden suç grubuna yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 120 şüpheliden 34'ü adliyeye sevk edildi, diğerleri ise serbest bırakıldı.

Konya Seydişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, kaçak kazılarla buldukları tarihi eserleri yurt dışındaki müzayede evlerine gönderip, satılmasını sağlayarak haksız kazanç elde eden suç grubuna yönelik soruşturma başlattı. Soruşturması kapsamında suç grubu, 1 yıl boyunca takip edildi. Suç grubunun, Türkiye'nin her bölgesinde köylerde, sit alanlarında, höyüklerde tarihi eser bulmak amacıyla yasa dışı kazı yapan 'kaçak kazıcı' olarak adlandırılan kişileri yasa dışı kazı yapmaya teşvik ettiği belirlendi. Bulunan tarihi eserlerin, suç grubu adına 'toplayıcı' olarak nitelendirilen şüpheliler tarafından belirli aralıklarla bölge bölge gezilerek toplandığı tespit edildi. Tarihi eserlerin, suç grubunun lideri konumunda olan 'pazarlamacı' olarak tabir edilen şüpheli tarafından yurt dışındaki müzayede evlerinde kuryeler aracılığıyla gönderilerek satıldığı saptandı. Elde edilen suç gelirlerinin de bu sisteme fayda sağlayan şüpheliler arasında paylaştırıldığı belirlendi.

38 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYONElde edilen bilgilerin ardından İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ekipleri 3 gün önce Konya merkezli 38 ilde 120 şüpheliye yönelik 'Miras' adı verilen operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheliler gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. Operasyon kapsamında 'kurye' konumunda bulunan TIR şoförü, 1736 tarihi eseri Avusturya üzerinden İngiltere'deki müzayede evine kargo yoluyla göndermek isterken yakalandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı uzmanları tarafından yapılan incelemede, ele geçirilen tarihi eserlerin büyük kısmının Anadolu kökenli Türkiye'ye ait eserler olduğu belirlendi.İMPARATORLUK MÜHRÜNÜN SATIŞI DURDURULDUOperasyon kapsamında ayrıca Türkiye'den kaçırılan ve İsviçre'de faaliyet gösteren müzayede evinde 28 bin İsviçre frangı (430 bin TL) ile açık artırmada satışa sunulan, Bizans dönemine ait imparatorluk mührünün satışı da devreye girilerek durduruldu.Şüphelilerin banka hesaplarında yapılan incelemede, Avrupa ve ABD'de faaliyet gösteren 6 farklı müzayede evi ve bazı kişiler tarafından suç grubunun liderine yüklü miktarda döviz cinsinden para gönderildiği ve bu paranın suç grubu üyeleri ve bu gruba menfaat sağlayan şüpheliler arasında paylaştırıldığı belirlendi.MÜZAYEDEDEKİ SATIŞLARDAN 20 MİLYON KAZANMIŞLARKaçak kazılarda buldukları tarihi eserleri yurt dışındaki müzayede evlerine gönderip, satılmasını sağlayan, bu yolla da 20 milyon lira gelir elde eden şüpheliler H.S. N.A. ve R.A.'nın mal varlıklarına da tedbir konuldu. Avukat olduğu öğrenilen N.A.'nın, Bulgar ve Türk vatandaşı olan N.M. adlı kurye vasıtasıyla 1750 tarihi eseri Avusturya'ya kaçırdığı tespit edildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan 34 şüpheli bu sabah Seydişehir Adliyesine sevk edildi, 86 şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.


'Miras' operasyonu şüphelileri adliyede
'Miras' operasyonu şüphelileri adliyede
'Miras' operasyonu şüphelileri adliyede
'Miras' operasyonu şüphelileri adliyede
'Miras' operasyonu şüphelileri adliyede
'Miras' operasyonu şüphelileri adliyede
'Miras' operasyonu şüphelileri adliyede
'Miras' operasyonu şüphelileri adliyede
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Seydişehir, Türkiye, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Miras' operasyonu şüphelileri adliyede - Son Dakika

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