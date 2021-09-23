Eyüpsultan Belediyesi, hat, minyatür, tezhip, ebru, çini, resim ve kaligrafi türünde eserlerin yer aldığı "Miras" sergisine ev sahipliği yapacak.
Belediye tarafından 2020-2021 sezonunda gerçekleştirilen kültür-sanat kurslarına katılan öğrencilerle öğretmenlerin çalışmalarının yer aldığı sergi, 25 Eylül'de ziyarete açılacak.
Geleneksel sanatlardan özel bir seçkinin görülebileceği sergi, Eyüpsultan Belediyesi Başkanlık Binasındaki Fuaye Alanı'nda sanatseverlerle buluşacak.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › 'Miras' sergisi 25 Eylül'de Eyüpsultan'da açılacak - Son Dakika