"Miras" sergisi 25 Eylül'de Eyüpsultan'da açılacak - Son Dakika

Geleneksel sanatlardan özel bir seçkinin görülebileceği sergi, Eyüpsultan Belediyesi Başkanlık Binasındaki Fuaye Alanı'nda sanatseverlerle buluşacak.

Belediye tarafından 2020-2021 sezonunda gerçekleştirilen kültür-sanat kurslarına katılan öğrencilerle öğretmenlerin çalışmalarının yer aldığı sergi, 25 Eylül 'de ziyarete açılacak.

Eyüpsultan Belediyesi , hat, minyatür, tezhip, ebru, çini, resim ve kaligrafi türünde eserlerin yer aldığı "Miras" sergisine ev sahipliği yapacak.

Beşiktaş Kulübü, Serdar Ortaç için savcılığa suç duyurusunda bulunacak

Dengesini kaybederek 5. kattan aşağı düşen genç, babası tarafından tespit edildi

Son Dakika! Merkez Bankası'nın faiz indirimiyle beraber altın ve dolar hızlı yükseldi

Putin'den sonra bir skandal açıklama da Esed rejiminden: Türkiye'nin Suriye'deki varlığı bir 'işgal eylemi'