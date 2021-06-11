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MİRAS TARLA FELAKET GETİRDİ - Son Dakika

MİRAS TARLA FELAKET GETİRDİ

11.06.2021 14:01

KARS'ın Kağızman ilçesine bağlı Karagüney köyünde amcaları ile uzun süredir davalık oldukları 10 dönüm tarla yüzünden iki kardeş, bir avukat ve bir jandarma astsubay yaşamını yitirdi.

KARS'ın Kağızman ilçesine bağlı Karagüney köyünde amcaları ile uzun süredir davalık oldukları 10 dönüm tarla yüzünden iki kardeş, bir avukat ve bir jandarma astsubay yaşamını yitirdi. Köy muhtarı Mustafa Bozyel, "Yüreğimiz yanıyor" dedi.

Kaza, 8 Haziran'da saat 12.00 sıralarında, Kağızman ilçesine 35 kilometre uzaklıktaki Karagüney köyünde meydana geldi. İçerisinde 3 sivil ve 2 askerin bulunduğu askeri araç, keşif dönüşü sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kayaların arasında birçok kez takla atan askeri araç hurdaya döndü. Kazada Avukat Metin Avunca ile hukuk fakültesi öğrencisi Eyüp Bozyel olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralı olan sürücü uzman çavuş ile Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Egemen Öztürk ve Gülcihan Bozyel, Kars ve Kağızman ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen Egemen Öztürk ve Gülcihan Bozyel de hayatını kaybetti. Sürücü uzman çavuşun hastanedeki tedavisi devam ediyor.

İKİ KARDEŞ YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ

Kazada hayatını kaybeden aynı zamanda davalı Gülcihan Bozyel'in (26) de nişanlısı olan Avukat Metin Avunca (27) aynı gün akşam Kağızman ilçesinde toprağa verildi. Evli bir çocuk babası Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Egemen Öztürk'ün (30) cenazesi de 9 Haziran'da yapılan törenin ardından gönderildiği İzmir'de defnedildi. Yine aynı gün Kars merkezde kılınan cenaze namazının ardından arsa sahibi olan Gülcihan Bozyel ile kardeşi Eyüp Bozyel (23) yakınlarının gözyaşları arasında yan yana kazılan mezara konuldu.

TARLAYI AMCA EKİP BİÇİYORDU

Gözel- Ahmet Bozyel çiftinin 3 çocuğundan ikisi olan Eyüp Bozyel ile Gülcihan Bozyel'in olay günü keşif için avukatları Metin Avunca ve biri uzman çavuş ile jandarma astsubayın içinde bulunduğu askeri araçla köye geldiğini belirten ailenin de akrabası olan muhtar Mustafa Bozyel, "Gülçihan Bozyel'e babadan kalan 48 dönüm arsanın 10 dönümü tarla olarak kullanılıyor. Bu tarlayı da köydeki amcası ekip, biçiyor. Gülcihan Bozyel, yaklaşık 10 yıldır amcası ile davalı. Olay günü arazinin keşfi için Gülcihan Bozyel nişanlısı olan Avukat Metin Avunca ve kardeşi Eyüp Bozyel ve iki askerle birlikte köye geldi. Arazide keşif yaptıktan sonra dönüş yolunda meydana gelen kazada komutanla birlikte avukat ve iki kardeş hayatını kaybetti" dedi.

'EVLİLİK HAZIRLIĞI YAPIYORDU'

Bozyel kardeşlerin babası Ahmet Bozyel'in de yaklaşık 20 yıl önce İstanbul'da bir trafik kazası sonucu yaşamını yitirdiğini anlatan muhtar Bozyel, "Aileden şimdi geriye büyük kızları ve anneleri kaldı. Anne yaşanan bu kaza sonrası hastanede tedavi görüyor. Allah böyle bir acıyı kimseye yaşatmasın. Gülcihan Kars Kafkas Üniversitesi'nde memur olarak çalışıyor ve birlikte öldüğü Metin Avunca ile evlilik hazırlığı yapıyordu. Eyüp Bozyel ise bu yıl hukuk fakültesinden mezun olacaktı. Hayaller yarım kaldı. Yüreğimiz yanıyor. Çok üzgünüz. Adeta sözün bittiği yerdeyiz."

MİRAS TARLA FELAKET GETİRDİ
MİRAS TARLA FELAKET GETİRDİ
MİRAS TARLA FELAKET GETİRDİ
MİRAS TARLA FELAKET GETİRDİ

Astsubay, Jandarma, Kağızman, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MİRAS TARLA FELAKET GETİRDİ - Son Dakika


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