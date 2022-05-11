Miras tartışmasında 1 kuzenini öldürüp 2'sini yaralayan doktor adliyede - Son Dakika
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Miras tartışmasında 1 kuzenini öldürüp 2'sini yaralayan doktor adliyede

11.05.2022 11:47
Miras tartışmasında 1 kuzenini öldürüp 2'sini yaralayan doktor adliyede

GAZİANTEP'te, miras meselesi nedeniyle tartıştığı kuzeni Alaattin Çelik'i (37) tabancayla ateş açarak öldüren 2 kuzenini de yaralayan Kadın Doğum Uzmanı Doktor Bekir Çelik, adliyeye sevk edildi.

GAZİANTEP'te, miras meselesi nedeniyle tartıştığı kuzeni Alaattin Çelik'i (37) tabancayla ateş açarak öldüren 2 kuzenini de yaralayan Kadın Doğum Uzmanı Doktor Bekir Çelik, adliyeye sevk edildi.

Olay, dün öğle saatlerinde İncilipınar Mahallesi'ndeki Doktorlar Sitesi'nin önünde meydana geldi. Doktor Bekir Çelik, muayenehanesine gelen amcasının oğlu Alaattin Çelik ve yanındaki 2 kardeşi ile iddiaya göre, miras paylaşımı nedeniyle tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada dışarı çıkan doktor, kendisine bıçakla saldıran ve elinden yaralayan kuzeni Alaattin Çelik ve yanındaki kardeşleri E.Ç. ve M.Ç.'ye tabancayla ateş açtı. Mermilerin isabet ettiği Alaattin Çelik yaşamını yitirdi, yaralanan 2 kardeşi ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, cinayet şüphelisi doktor Bekir Çelik ile olay sırasında yanında bulunan dayısı A.Ç.'yi gözaltına aldı.'SALDIRDILAR, YOKSA ATEŞ ETMEZDİM'Bekir Çelik, emniyetteki ifadesinde muayenehanesinin kuzenleri tarafından sopa, bıçak ve satırlarla basıldığını ileri sürdü. Kendisini korumak için ateş ettiğini söyleyen Çelik, "Miras nedeniyle aramızda daha önceden anlaşmazlık ve husumet vardı. 3 kuzenim ellerinde sopa ve satırlarla iş yerimi bastı. Yoksa ateş etmezdim. Kendimi korumak istedim" dedi.

Emniyetteki ifadesinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen gözünün morardığı ve elinin sargılı olduğu görülen Bekir Çelik ve dayısı A.Ç., adliyeye sevk edildi.


Miras tartışmasında 1 kuzenini öldürüp 2'sini yaralayan doktor adliyede
Miras tartışmasında 1 kuzenini öldürüp 2'sini yaralayan doktor adliyede
Miras tartışmasında 1 kuzenini öldürüp 2'sini yaralayan doktor adliyede
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Miras tartışmasında 1 kuzenini öldürüp 2'sini yaralayan doktor adliyede - Son Dakika


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