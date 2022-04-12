MİRAS TARTIŞMASINDA ABLASINI TABANCAYLA VURDU - Son Dakika
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MİRAS TARTIŞMASINDA ABLASINI TABANCAYLA VURDU

12.04.2022 00:27
MİRAS TARTIŞMASINDA ABLASINI TABANCAYLA VURDU

MİRAS TARTIŞMASINDA ABLASINI TABANCAYLA VURDU İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde M.A. (46), miras nedeniyle tartıştığı kardeşi Aynur Kayadağ'ı (48) tabancayla vurdu.

MİRAS TARTIŞMASINDA ABLASINI TABANCAYLA VURDU

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde M.A. (46), miras nedeniyle tartıştığı kardeşi Aynur Kayadağ'ı (48) tabancayla vurdu. Vucuduna isabet eden 3 kurşunla ağır yaralanan kayadağ hastanede tedaviye alınırken, olaydan sonra kaçan şüpheli kısa sürede yakalandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Goncalar Mahallesi 1825/25 sokaktaki bir apartmanın 1'inci katında meydana geldi. İddiaya göre M.A., miras nedeniyle anlaşmazlık yaşadığı ablası Aynur Kayadağ'ın evine geldi. Kayadağ ile M.A., arasındaki miras tartışması kavgaya dönüştü. M.A. yanında getirdiği tabanca ile Kayadağ'a art arda ateş açtı. Vücudunun 3 farklı yerinden vurulan Kayadağ kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli M.A., ise olay yerinden kaçtı. Yaralanan Kayadağ, yakınları tarafından Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Kayadağ'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri şüpheli M.A.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

MİRAS TARTIŞMASINDA ABLASINI TABANCAYLA VURDU
MİRAS TARTIŞMASINDA ABLASINI TABANCAYLA VURDU
MİRAS TARTIŞMASINDA ABLASINI TABANCAYLA VURDU
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Karşıyaka, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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