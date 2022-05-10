Miras tartışmasında kan döküldü! Satırlı, silahlı kavgada 1 kişi öldü - Son Dakika
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Miras tartışmasında kan döküldü! Satırlı, silahlı kavgada 1 kişi öldü

10.05.2022 15:22

Gaziantep'te, miras nedeniyle kuzenler arasında çıkan satırlı ve silahlı kavgada silahla vurulan bir kişi hayatını kaybederken iki kişi de yaralandı.

Miras paylaşımı nedeniyle aralarında husumet bulunan kuzenler, öğle saatlerinde Doktorlar Sitesi'nde ofisi bulunan kadın doğum uzmanı B.Ç.'nin ofisinde tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek satırlı ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında, silahını çıkaran kadın doğum uzmanı B.Ç., kuzeni Alaattin Çelik (34) ile yanındakilere ateş etti.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay sonrası çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, vücuduna kurşuna isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Alaattin Çelik'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olayda hafif şekilde yaralanan diğer iki kişi ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

KATİL ZANLISI GÖZALTINA ALINDI

Katil zanlısı B.Ç. ise olay sonrası hızlı bir şekilde bölgeye intikal eden polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Katil zanlısının sorgusu sürerken, ölümüne neden olduğu kuzeni Alaattin Çelik'in cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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Gaziantep, Polis, kavga, Doğum, Hassas İçerik, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Miras tartışmasında kan döküldü! Satırlı, silahlı kavgada 1 kişi öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Miras tartışmasında kan döküldü! Satırlı, silahlı kavgada 1 kişi öldü - Son Dakika
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