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Miras tartışmasında kardeşini öldürdü

1 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde miras kalan ev anlaşmazlığı nedeniyle bir kişi kardeşini öldürdü.

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Mersin'in Tarsus ilçesinde miras kalan ev anlaşmazlığı nedeniyle bir kişi kardeşini öldürdü.


Olay, Yeni Mahalle 4013 sokak 32 nolu evde meydana geldi. İddiaya göre, babadan kalan 3 katlı evde ikamet eden kardeşlerden R.Ç. ile Haşim Ç. gece 02.00 sıralarında ev anlaşmazlığı konusunda tartıştılar. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ağabey R.Ç., evden getirdiği otomatik av tüfeğiyle kardeşi Haşim Ç.'ye ateş etti. Kafasından yara alan Haşim Ç. olduğu yere yığıldı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servisi ve polis ekipleri, yaptıkları kontrolde Haşim Ç.'nin öldüğünü belirledi. Olaydan sonra ikinci kattaki evine çıkan R.Ç. polis tarafından gözaltına alındı.


Haşim Ç.'nin cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN

Yeni Mahalle, Tarsus, Mersin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 09:32 Kaynak: İHA
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