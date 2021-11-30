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'Miras' tartışmasında kardeşini öldüren ağabeye ağırlaştırılmış müebbet istemi - Son Dakika

'Miras' tartışmasında kardeşini öldüren ağabeye ağırlaştırılmış müebbet istemi

30.11.2021 13:57
'Miras' tartışmasında kardeşini öldüren ağabeye ağırlaştırılmış müebbet istemi

KONYA'da, miras nedeniyle çıkan tartışmada kardeşi Uğur Gürcan'ı (48) tabancayla vurarak öldüren Hacı Gürcan (62) için savcı, mütalaasında 'tasarlayarak yakın akrabayı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istedi.

KONYA'da, miras nedeniyle çıkan tartışmada kardeşi Uğur Gürcan'ı (48) tabancayla vurarak öldüren Hacı Gürcan (62) için savcı, mütalaasında 'tasarlayarak yakın akrabayı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istedi. Tutuklu sanık Gürcan, duruşmadaki savunmasında, "Yaşanan bu durum için pişmanım" dedi.

Olay, 9 Ağustos günü saat 19.30 sıralarında, Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Öztekinler Sokak'ta, Uğur Gürcan'ın evinin bulunduğu sitenin bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, İsveç'te yaşayan ve memleketine izne gelen Uğur Gürcan, demir çelik fabrikasından emekli ağabeyi Hacı Gürcan'a babasından miras kalan Gödene Mahallesi'ndeki evin hissesini satın almak için 70 bin TL verdi. Gürcan, ağabeyinin miras kalan evdeki eşyaları sattığını öğrenince ise tepki gösterdi. Bunun üzerine Hacı Gürcan, Uğur Gürcan'ın evinin önüne geldi. Çıkan tartışmada Gürcan, tabancayla kardeşi Uğur Gürcan'a ateş etti. Kanlar içinde kalan Uğur Gürcan yere yığıldı, Hacı Gürcan da olay yerinden kaçtı. Uğur Gürcan, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Olayın ardından yakalanan Hacı Gürcan ise emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'TABANCAYLA 5 EL ATEŞ ETTİ'Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasına Hacı Gürcan, SEGBİS ile katıldı. Sanık Gürcan, savunmasında "Yaşanan bu durum için pişmanım" dedi.Savcı, tutuklu Hacı Gürcan için mütalaasında 'tasarlayarak yakın akrabayı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verilmesini talep etti. Mütalaada, "Sanık ile maktulün kardeş oldukları, aralarında miras meselesi nedeniyle husumet bulunduğu, maktulün kendisine ait daireyi sanığa sattığı, daha sonra satıştan vazgeçtiği, bu sebeple sanığın maktule karşı düşmanlık beslediği, sanığın suç tarihinden 2 gün önce maktulün evinin önünden geçerek maktulün yurt dışından geldiğini öğrendiği, olay günü silahını çantanın içine gizleyerek maktulün evinin bulunduğu yere geldiği, sitenin giriş kapısını görür şekilde maktulü beklemeye başladığı, maktulün oğluyla birlikte geldiğini görmesi üzerine maktule doğru yürüyüp çantasından çıkardığı tabancayla maktule 5 el ateş ettiği anlaşılmıştır" denildi.

Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.


'Miras' tartışmasında kardeşini öldüren ağabeye ağırlaştırılmış müebbet istemi
'Miras' tartışmasında kardeşini öldüren ağabeye ağırlaştırılmış müebbet istemi
'Miras' tartışmasında kardeşini öldüren ağabeye ağırlaştırılmış müebbet istemi
'Miras' tartışmasında kardeşini öldüren ağabeye ağırlaştırılmış müebbet istemi

Selçuklu, İsveç, Konya, Savcı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Miras' tartışmasında kardeşini öldüren ağabeye ağırlaştırılmış müebbet istemi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'Miras' tartışmasında kardeşini öldüren ağabeye ağırlaştırılmış müebbet istemi - Son Dakika
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