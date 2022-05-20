Miras tartışmasında kardeşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika
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Miras tartışmasında kardeşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

20.05.2022 18:49
Miras tartışmasında kardeşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

KIRŞEHİR'in Kaman ilçesinde miras kalan ev meselesi yüzünden tartıştığı kardeşi Vahdettin Aydoğan'ı tabancayla öldüren Hacı Fahri Aydoğan, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

KIRŞEHİR'in Kaman ilçesinde miras kalan ev meselesi yüzünden tartıştığı kardeşi Vahdettin Aydoğan'ı tabancayla öldüren Hacı Fahri Aydoğan, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 20 Mayıs 2021 günü Kaman ilçesinde meydana geldi. Hacı Fahri Aydoğan ile kardeşi Vahdettin Aydoğan babalarından miras kalan ev nedeniyle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Hacı Fahri Aydoğan, belinden çıkardığı tabancayla kardeşi Vahdettin Aydoğan'ı vurdu. Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Vahdettin Aydoğan'ın öldüğünü belirledi. Aydoğan, otopsi için Nevşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, kardeşini öldüren Hacı Fahri Aydoğan ise, polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Aydoğan hakkında 'üst soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan dava açıldı.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Hacı Fahri Aydoğan ile avukatlar katıldı. Duruşmada Hacı Fahri Aydoğan, kardeşi Vahdettin Aydoğan ile babalarından kalan ev nedeniyle tartıştıklarını belirterek, "Kardeşime 'evi ya sen al ya da ben alayım. Bunca zaman geçti, dost var düşman var. Sıkıntı yaşamayalım' dedim. 'Ne dostu, düşmanıymış?' diyerek bana küfür etti. Evin etrafına tel çekeceğini söyledi. 'Geleni de topuğundan vururum' diyerek tehdit etti. Küfür edince kendimi kaybettim, sonrasını hatırlamıyorum. Pişmanım" dedi.

Mahkeme heyeti, Hacı Fahri Aydoğan'a 'üst soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.


Miras tartışmasında kardeşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet
Miras tartışmasında kardeşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet
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Kaynak: DHA

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