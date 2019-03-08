Son Dakika Haberleri: Miras Yüzünden 4 Kişi Öldüren Zanlı Adliyede

Miras Yüzünden 4 Kişi Öldüren Zanlı Adliyede

22 dakika önce

İstanbul'da miras nedeniyle 3 farklı adreste 2'si oğlu olmak üzere 4 kişiyi öldüren şahıs, zırhlı araçla adliye sevk edildi.

Miras Yüzünden 4 Kişi Öldüren Zanlı Adliyede, System.String[]
İstanbul'da miras nedeniyle 3 farklı adreste 2'si oğlu olmak üzere 4 kişiyi öldüren şahıs, zırhlı araçla adliye sevk edildi.

İstanbul'da bir süre önce cezaevinden çıkan Şinasi Gürkan isimli bir zanlı, Çarşamba günü akşam saatlerinde miras yüzünden 3 farkı adreste 2'si öz oğlu olmak üzere 4 kişiyi öldürmüştü. Polis tarafından kısa sürede yakalanan Gürkan, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çelik yelek giydirilerek zırhlı araçla adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 09:53 Kaynak: İHA

Polis, İstanbul, 3. Sayfa
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