Miras Yüzünden 4 Kişi Öldüren Zanlı Adliyede
22 dakika önce
İstanbul'da miras nedeniyle 3 farklı adreste 2'si oğlu olmak üzere 4 kişiyi öldüren şahıs, zırhlı araçla adliye sevk edildi.
İstanbul
'da miras nedeniyle 3 farklı adreste 2'si oğlu olmak üzere 4 kişiyi öldüren şahıs, zırhlı araçla adliye sevk edildi.
İstanbul'da bir süre önce cezaevinden çıkan Şinasi Gürkan isimli bir zanlı, Çarşamba
günü akşam saatlerinde miras yüzünden 3 farkı adreste 2'si öz oğlu olmak üzere 4 kişiyi öldürmüştü. Polis
tarafından kısa sürede yakalanan Gürkan, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çelik yelek giydirilerek zırhlı araçla adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 09:53 Kaynak: İHA
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