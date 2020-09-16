Miras yüzünden cinayet işleyen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Miras yüzünden cinayet işleyen zanlı tutuklandı

Miras yüzünden cinayet işleyen zanlı tutuklandı Bursa'da miras davası yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi de yaralayan Abdulsamet Ö. (19), kısa sürede yakalanıp çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Miras yüzünden cinayet işleyen zanlı tutuklandı

BURSA - Bursa'da miras davası yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi de yaralayan Abdulsamet Ö. (19), kısa sürede yakalanıp çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Gürsu ilçesi İğdir Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, eniştesi ile miras davası yüzünden alacak verecek meselesi olduğu iddia edilen Abdulsamet .Ö, eniştesi Ekrem Çalımile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle S.Ö.yanında bulundurduğu silahla Ekrem Çalım'ın başından vurdu.

Saldırı sırasında köy kahvesinde bulunan Y.Ç., M.T. ve C.T. S.Ö'nün rasgele ateş açması sonucu yaralandı. Abdulsamet Ö. olay yerinden uzaklaşarak hızlıca kaçtı.

İhbar üzerine mahalleye sevk edilen sağlık ekiplerinin tüm müdahalesinin ardından, Ekrem Çalım'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Y.Ç., M.T. ve C.T. ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Abdulsamet Ö.'nün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekipler, Abdulsamet Ö.'nün Yıldırım ilçesinde bir evde saklandığını tespit etti. Sabaha karşı yapılan operasyon düzenleyen ekipler, Abdulsamet Ö.'yü yakalanarak, gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ise cinayette kullanılan tabanca ele geçirildi. Şahıs, bugün çıkartıldığı adliyede mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Miras yüzünden cinayet işleyen zanlı tutuklandı

Cinayet, Gürsu, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 21:40 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Miras yüzünden cinayet işleyen zanlı tutuklandı - Son Dakika

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