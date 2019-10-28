Son Dakika Haberleri: Miras yüzünden eniştesini vurdu
Son Dakika 3. Sayfa Miras yüzünden eniştesini vurdu

Miras yüzünden eniştesini vurdu

35 dakika önce

Miras yüzünden eniştesini vurduİSTANBUL - Bağcılar'da bir şahıs, miras nedeniyle tartıştığı eniştesini kafasından vurdu.

Miras yüzünden eniştesini vurdu

İSTANBUL - Bağcılar'da bir şahıs, miras nedeniyle tartıştığı eniştesini kafasından vurdu. Ağır yaralanan enişte, hastaneye kaldırıldı.

Olay Bağcılar'da öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre avcılık merakı bulunan Nevzat Fideci köpeği ile beraber evine geldiği sırada aralarında daha önceden miras nedeniyle husumet bulunan kayınçosu Metin S. ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Metin S. yanında getirdiği silahını çıkartarak eniştesi Nevzat Fideci'yi kafasından vurdu.

Silah seslerini duyan vatandaşlar olay yerine geldiğinde Fideci'yi yerde kanlar içerisinde gördü. Vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Fideci'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulans ile Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Polis ekipleri zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Miras yüzünden eniştesini vurdu

Bağcılar, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 04:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Eşiyle tartıştığı için sulama kanalına atlamak isteyen kadını sivil polis kurtardı
Ağrı otomobilde kaçak sigaralarla yakalanan 2 kişi, polis çıktı - Okulda tepki çeken görüntü: Öğrenciler "besmele", "peygamber" yazan kağıtların üzerine bastırıldı Esenyurt'ta 'yere tükürme' diyene ölümüne dayak; araya giren kadına yumruk

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2019 17:23:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Miras yüzünden eniştesini vurdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]