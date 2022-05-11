Miras yüzünden kuzenini öldüren doktor tutuklandı - Son Dakika
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Miras yüzünden kuzenini öldüren doktor tutuklandı

11.05.2022 17:04
Miras yüzünden kuzenini öldüren doktor tutuklandı

Gaziantep'te miras nedeniyle tartıştığı kuzenini silahla vurarak öldüren Kadın Doğum Uzmanı Bekir Çelik çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, dayısı A.Ç. yurtdışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

Gaziantep'te miras nedeniyle tartıştığı kuzenini silahla vurarak öldüren Kadın Doğum Uzmanı Bekir Çelik çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, dayısı A.Ç. yurtdışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

Olay, merkez Şehitkamil ilçesine bağlı İncilipınar Mahallesi'ndeki Doktorlar Sitesi'nde dün öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, miras paylaşımı nedeniyle aralarında husumet bulunan kuzenler, doktor Bekir Çelik'in ofisinde tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma satırlı ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında silahını çıkaran Bekir Çelik, kuzeni Alaattin Çelik (34) ile yanındakilere ateş etti. Vücuduna kurşun isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Alaattin Çelik olay yerinde hayatını kaybederken, katil zanlısı doktor Bekir Çelik, olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu.

Doktor tutuklandı, dayısı serbest kaldı

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen doktor Bekir Çelik ile dayısı A.Ç. savcılıkta sorguya alındı. Savcılıktaki ifadeleri tamamlandıktan sonra doktor Çelik ile şüpheli A.Ç. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı. Mahkeme, doktor Bekir Çelik'in tutuklanmasına karar verirken, A.Ç.'yi yurtdışı çıkış yasağıyla serbest bıraktı.

Doktor Çelik, tutuklanarak cezaevine konuldu. - GAZİANTEP

Miras yüzünden kuzenini öldüren doktor tutuklandı
Miras yüzünden kuzenini öldüren doktor tutuklandı
Miras yüzünden kuzenini öldüren doktor tutuklandı
Miras yüzünden kuzenini öldüren doktor tutuklandı
Miras yüzünden kuzenini öldüren doktor tutuklandı
Miras yüzünden kuzenini öldüren doktor tutuklandı
Miras yüzünden kuzenini öldüren doktor tutuklandı

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Bekir Çelik, Şehitkamil, Gaziantep, Doğum, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Miras yüzünden kuzenini öldüren doktor tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Miras yüzünden kuzenini öldüren doktor tutuklandı - Son Dakika
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