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MİRAS YÜZÜNDEN TARTIŞTIĞI AĞABEYİNİ ÖLDÜRDÜ - Son Dakika

MİRAS YÜZÜNDEN TARTIŞTIĞI AĞABEYİNİ ÖLDÜRDÜ

27.08.2021 21:37

BURSA'da Elfer İlkbahar (53), miras yüzünden tartıştığı ağabeyi Alaaddin İlkbahar'ı, (58) başına doğalgaz borusuyla vurarak öldürdü.

BURSA'da Elfer İlkbahar (53), miras yüzünden tartıştığı ağabeyi Alaaddin İlkbahar'ı, (58) başına doğalgaz borusuyla vurarak öldürdü. Cinayet zanlısı Elfer İlkbahar, olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı. Olay, saat 19.20 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Yeşilyayla Mahallesi 13. Meriç Sokak'taki 3 katlı bir binanın giriş katında meydana geldi. Elfer İlkbahar, aralarında miras yüzünden husumet bulunan ağabeyi Alaaddin İlkbahar'ın kapısına gitti. İlkbahar kardeşler arasında miras için başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya döndü. Alaaddin İlkbahar, kardeşi kapıda beklerken eve girip mutfaktan bıçak aldı. Bıçağı gören Elfer İlkbahar ise binanın girişindeki doğalgaz borusunu sökerek ağabeyine saldırmaya başladı. Başına aldığı darbelerle kanlar içinde kalan Alaaddin İlkbahar, yere yığıldı. Durumu gören ailesi polise ve sağlık ekiplerine bilgi verdi.

ŞÜPHELİ KARDEŞ OLAY YERİNDE GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk muayenede Alaaddin İlkbahar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinde bekleyen şüpheli Elfer İlkbahar'ı gözaltına alındı. Şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, Alaaddin İlkbahar'ın cesedi ise savcı incelemesinin ardından adli tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

MİRAS YÜZÜNDEN TARTIŞTIĞI AĞABEYİNİ ÖLDÜRDÜ
MİRAS YÜZÜNDEN TARTIŞTIĞI AĞABEYİNİ ÖLDÜRDÜ
MİRAS YÜZÜNDEN TARTIŞTIĞI AĞABEYİNİ ÖLDÜRDÜ
MİRAS YÜZÜNDEN TARTIŞTIĞI AĞABEYİNİ ÖLDÜRDÜ

Doğalgaz, İlkbahar, Cinayet, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MİRAS YÜZÜNDEN TARTIŞTIĞI AĞABEYİNİ ÖLDÜRDÜ - Son Dakika


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