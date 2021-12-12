Miras yüzünden tartıştığı iddia edilen ablasını pazar dönüşünde öldürdü - Son Dakika

Antalya'da bir kişi, miras yüzünden tartıştığı iddia edilen ablasını pazar dönüşünde evin bahçesinde silahla vurarak öldürdü. Katil zanlısı kardeş olaydan sonra, "Ablamı öldürdüm. Başında silahla bekliyorum, gelin alın" dedi. Olayın ardından evine gelen baba ise acı haberi alarak çalışmaları polis aracının içerisinden meraklı gözler ile izledi.

Olay, Aksu ilçesi Güzelyurt Mahallesi 217 sokak üzerinde bulunan 2 katlı bir evin bahçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre; K.Ç. (47), 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak, "Ablamı öldürdüm. Başında silahla bekliyorum, gelin alın" dedi. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Şahıs olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayda kullandığı tabancaya el konuldu. Sağlık çalışanları tarafından yapılan kontrolde Gülderen Ç.'nin (52) hayatını kaybettiği belirlendi.

Mirastan dolayı tartıştıkları iddia edildi

Olay yerinde yapılan incelemede şahsın ablası ile sabah miras yüzünden tartıştığı ve pazar dönüşünde evin bahçesinde tartışıp kurşun yağdırdığı öğrenildi. Hayatını kaybeden kadının daha önce eşinden ayrıldığı ve babası ile beraber yaşadığı, babanın ise oturdukları evi kızına miras bırakmak istediği daha sonrasında kardeşler arasında tartışma çıktığı iddia edildi. Kardeşlerin annesinin ise 20 yıl önce intihar ettiği öğrenildi.

Acı haberi alarak eve gelen baba, polis aracının içerisinden çalışmaları izledi

Acı haberi alarak olay yerine gelen baba Ziya Ç., polis otosunun içerisinde çalışmaları izledi. Baba daha sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Cenaze ise olay yerinde yapılan delil çalışmasının ardından kesin ölüm nedeninin öğrenilmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ANTALYA