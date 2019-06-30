Miras yüzünden tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle yaraladı
54 dakika önce
Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde miras yüzünden tartıştığı babası tarafından av tüfeğiyle vurulan oğlu yaralandı.
Aydın
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 03:49 Kaynak: AA
'ın Karpuzlu
ilçesinde miras yüzünden tartıştığı babası tarafından av tüfeğiyle vurulan oğlu yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Gölcük
Mahallesi'nde yaşayan A.D. (82) ile oğlu İ.D. (53) arasında miras yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.D. babasını darbetti. Bunun üzerine baba A.D. ise oğlunu av tüfeğiyle yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan İ.D, 112 Acil Servis
ekiplerince Aydın Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Darbedilen A.D. ise Karpuzlu Devlet Hastanesi
'ndeki ilk tedavisinin ardından Adnan Menderes Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Baba oğlun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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