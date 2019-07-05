Son Dakika Haberleri: Mirasçılara 'İnternet Vergi Dairesi' kolaylığı
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Mirasçılara 'İnternet Vergi Dairesi' kolaylığı

28 dakika önce

Mirasçılar, ölen yakınlarından intikal eden mal varlığı için veraset ve intikal vergisi beyannamesini İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden gönderebilecek.

Mirasçılara 'İnternet Vergi Dairesi' kolaylığı, System.String[]
Mirasçılar, ölen yakınlarından intikal eden mal varlığı için veraset ve intikal vergisi beyannamesini İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden gönderebilecek.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 01:32 
Ekonomi
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