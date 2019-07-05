Mirasçılara 'İnternet Vergi Dairesi' kolaylığı
28 dakika önce
Mirasçılar, ölen yakınlarından intikal eden mal varlığı için veraset ve intikal vergisi beyannamesini İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden gönderebilecek.
Mirasçılar, ölen yakınlarından intikal eden mal varlığı için veraset ve intikal vergisi beyannamesini İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden gönderebilecek.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 01:32
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