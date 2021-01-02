Mirasımız Derneği: "İsrail salgını bahane ederek Kudüs'te kısıtlamaların dozunu artırdı" - Son Dakika

Mirasımız Derneği: "İsrail salgını bahane ederek Kudüs'te kısıtlamaların dozunu artırdı"

02.01.2021 19:35
Mirasımız Derneği:

Mirasımız Derneği, İsrail'in salgını bahane ederek Kudüs'te kısıtlamaların dozunu artırdığını belirtti.

Mirasımız Derneği, İsrail'in salgını bahane ederek Kudüs'te kısıtlamaların dozunu artırdığını belirtti.

Kudüs ve Civarındaki Osmanlı Mirasını Koruma ve Yaşatma (Mirasımız) Derneğinin, Kudüs araştırmacısı Dr. Fahri Abu Diyab'ın derlediği verilere dayanarak yayımladığı "Koronavirüs Gölgesinde 2020 Kudüs Raporu"nda, İsrail'in Kudüslüler üzerinde uyguladığı hak ihlalleri, baskın, yıkım ve tutuklamalara yer verildi.

Raporda, 2020'de Kudüs'te Müslümanlara ait 700'ün üzerinde işyerinin kapandığını, 17 bin kişinin işsiz kaldığını, yoksulluk oranının yüzde 79,6'ya yükseldiğini, salgın tedbirlerinin ihlal edildiği gerekçesiyle Kudüslülere 1,1 milyon dolar para cezası kesildiği belirtildi.

İsrail'in salgını bahane ederek Kudüs'te kısıtlamaların dozunu artırdığı vurgulanan raporda, İsraillilere ait iş yerlerine ekonomik destek sağlanırken, Kudüs esnafının ekonomik olarak çöktüğü bildirildi.

Kudüs'te 17 bin 500'ün üzerinde Kovid-19 vakası kaydedildi, 132 Kudüslünün hayatını kaybettiği aktarılan raporda, İsrail'in Müslümanlara ait Kovid-19 testi yapan bir kliniği kapattığı, Filistinlilere hizmet veren Makasıd Hastanesinin ise kapanmanın eşiğine geldiği belirtildi.

Ev baskınları, tutuklama ve gözaltılar

Kovid-19 önlemleri tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının Kudüslü Müslümanlar üzerinde baskı aracına dönüştüğü belirtilen raporda, Kudüs'te insani yardım çalışması yapan 600'ün üzerinde gencin gözaltına alındığı kaydedildi.

Ayn-ul Hilvan Merkezi'nin verilerine de yer verilen raporda, şu bilgilere yer verildi:

"463 ev baskınında 201'i kadın, 382'si çocuk toplam 2 bin 5 Kudüslü tutuklandı, 20 çocuğa ise ev hapsi cezası verildi. Çocukların verilen cezaya uymayıp evden çıkmaları halinde ebeveynleri hapis cezası ile karşı karşıya kalıyor. Ayrıca 8 Kudüslü Müslüman da işgal askerlerinin kurşunlarıyla şehit oldu."

Raporda, 2020'de 18 bin fanatik Yahudi tarafından Mescid-i Aksa'ya baskınlar düzenlendiği belirtilerek, aralarında Kudüs eski müftüsü Şeyh İkrime Sabri ve Nureddin Recebi gibi Kudüs ve Mescid-i Aksa mücadelesinin simge isimlerinin de bulundu toplam 361 Kudüslüye çeşitli zaman aralıklarını kapsayan uzaklaştırma cezası verildiği, Mescid-i Aksa'nın bakım ve restorasyon çalışmalarının da 16 kez durdurulduğu aktarıldı.

Kudüs İşgal belediyesinin, Müslümanların kendi arazilerine yeni ev ve işyeri yapmalarının önüne geçmek için her türlü zorluğu çıkarmaya devam ettiği ve ruhsat müracaatında 40 bin dolar harç talep ettiği bildirilen raporda, müracaat edenlerin bazen 8 yıl bekletildiği belirtildi.

Raporda, daha önce yapılmış binaların ise ruhsatsız oldukları gerekçesi ile yıkım emri çıkartıldığı, 2020'de 110'u ev, 71'i işyeri toplam 181 yıkım gerçekleştirildiği aktarıldı.

Kutsal mekanlar ve tarım arazilerine saldırılar

Fanatik Yahudilerin özellikle hasat döneminde Müslümanlara ait 6 bin 431 zeytin ağacını yaktığı belirtilen raporda, şunlar kaydedildi:

"İşgal rejimi, 25 eğitim ve kültür kurumu ile basın kuruluşunu kapattı. Bir cami ve bir kilise fanatikler tarafından kundaklandı. Yusufiye Şehitler Mezarlığına saldırarak mezarları tahrip ettiler. Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledikleri süreyi, 30 dakika daha ekleyerek öğle namazı saatine kadar uzattılar. Fanatik Yahudi grubu olan Tapınak Gençliği, Mescid-i Aksa'nın Yahudileştirilmesi için yardım kampanyası başlattı."

"Türk halkı, korona süreci koşullarında Kudüs'ü unutmadı"

Raporda, Mirasımız Derneği Genel Başkanı Muhammet Demirci'nin, "Türk halkı pandemi sürecinde 'Biz Bize Yeteriz Türkiye' kampanyasıyla bir yandan kendi ihtiyaçlarını karşıladı bir yandan da Kudüslülerin ihtiyaçlarını gidermeye çalıştı." ifadesine yer verildi.

Ayrıca raporda, Demirci derneğin 2020'de Kudüs'te yaptığı faaliyetler şöyle sıraladı:

"5 bin 75'i Ramazan ayında olmak üzere toplamda 11 bin 500 aileye kumanya paketi ulaştırıldı. Bağışçılarımızın emanetleri olan 250 bin lira fitreyi 490 aileye, 460 bin lira zekatı da 260 aileye elden teslim ettik. Her yıl Mescid-i Aksa'nın alanında kurduğumuz iftar sofralarını, koronavirüs önlemleri çerçevesinde Mescid-i Aksa kapatılınca, mahallelerde kurduğumuz aşevleri aracılığı ile 8 bin 435 ailenin evlerine ulaştırdık. Kurban Bayramı'nda 7 bin 180 ailenin evine et ulaştırdık. Yıl boyunca 145 aileye nakdi destek sağladık. 830 aileye kışlık yardımı gerçekleştirdik.

Kudüs başta olmak üzere Batı Şeria ve Gazzeli Müslümanların sağlık ihtiyaçlarını gideren ve bir vakıf hastanesi olan Kudüs'teki Makasıd Hastanesi, imkansızlıklar nedeniyle kapanmanın eşiğine geldi. Aralık başında 'Kudüs'teki Makasıd Hastanesi Acil Yardım Bekliyor' başlığı ile bir yardım kampanyası başlattık. İlk etapta 150 bin yardımı Makasıd Hastanesine ulaştırdık. Bu kampanyayı hastane maddi darboğazdan kurtulana dek devam ettirmeyi planlıyoruz."

Koronavirüs, İsrail, Kudüs, Aksa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mirasımız Derneği: 'İsrail salgını bahane ederek Kudüs'te kısıtlamaların dozunu artırdı' - Son Dakika


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