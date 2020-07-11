Mirasımız Derneği, Kudüs'teki ihtiyaç sahiplerine kurban eti ulaştıracak - Son Dakika

Mirasımız Derneği, Türkiye'deki binlerce hayırseverin kurbanlarını Kudüs'teki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Dernekten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Mirasımız Derneği Genel Başkanı Muhammet Demirci, vekalet yoluyla kurban kestirmek isteyen hayırseverlerin kurban hisselerini,103 yıldır süren işgal ve dünyayı saran koronavirüsle ekonomileri çöken ihtiyaç sahibi Kudüslü Müslümanlara ulaştıracaklarını ifade etti.

Kudüs'te yaşayan Müslümanların koronavirüs sürecinde hastalığa yakalanmamak için tümüyle evlerine çekildiğini, işgal hükümetinin ticari hayata sınırlama getirmesiyle zor durumda olan Müslüman esnafın faturalarını dahi ödeyemez hale geldiğini anlatan Demirci, artan ekonomik yükün canlı hayvan pazarını da etkilediğini, bu sebeple Kudüs'te kurban hisse bedelini 2 bin 750 TL olarak belirlemek zorunda kaldıklarını belirtti.

Pandemi sürecinde Kudüs'teki 72 bin ihtiyaç sahibi aileye gıda kolisi ulaştırdıklarını aktaran Demirci, Türkiye'den bağışçıların destekleriyle kirasını ve faturalarını ödeyemeyen yüzlerce aileye de de nakdi yardım ulaştırdıklarını vurguladı.

Sadece ramazan veya kurban dönemi değil, yılın her günü Kudüs'te çalışma yaptıklarına işaret eden Demirci, şunları kaydetti:

"Kudüslü kardeşlerimizin her zaman maddi ve manevi desteğe ihtiyaçları var. Kurban Bayramı da bu desteği göstermek ve Türkiye'den kardeşlerinin onları yalnız bırakmadıklarını hissettirmek için bir vesile. Bu yıl da kurbanlıklarımızı Müslüman besicilerden temin ettik. Allah nasip ederse, gönüllülerimizin bağışladığı kurban hisselerinin kesimlerini büyük bir titizlikle gerçekleştirecek, kurban paylarını tarihinin en zor günlerini yaşayan ihtiyaç sahibi Kudüslü kardeşlerimize ulaştıracağız."

Demirci, Kudüslü ihtiyaç sahibi ve yetim çocukları da bayramlık ve bayram harçlıklarıyla sevindireceklerini ifade etti.