Mirasımız Derneğinin "2021 Kudüs Raporu" açıklandı - Son Dakika

Mirasımız Derneği Genel Başkanı Muhammet Demirci, İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa üzerine kurduğu baskının bu yıl arttığını belirterek, 2022'nin bu tehlikelerin zirveye ulaştığı yıl olacağını ifade etti.

Demirci, Kudüs'teki insan hakları örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenlerle hazırlanan "2021 Kudüs Raporu"nu düzenlenen basın toplantısıyla açıkladı.

Bu yıl Mescid-i Aksa ve Kudüs'ün tarihte görülmemiş sıkıntıları yaşadığını dile getiren Demirci, "Zulümler önceki yıllara göre arttı. Tutuklamalar, Mescid-i Aksa'ya ve çevresine yapılan saldırıların hepsi ayrı ayrı değerlendirilmeli. İsrail, Mescid-i Aksa'yı ortadan kaldırarak yerine aslı olmayan, uydurduğu tapınağı inşa etmek istiyor. Bunu gerçekleştirmek için yıllardır faaliyetlerini sürdürüyor." dedi.

Demirci, İsrail'in, 2010'da Mescid-i Aksa'yı ikiye bölüp 2014'te tamamen ortadan kaldırmayı amaçlayan planının 300 bin Kudüslü Müslüman'ın mücadelesiyle başarısız olduğunu anlattı.

İsrail'in bu hedefi gerçekleştiremediği gibi birçok planı da devreye alamadığını dile getiren Demirci, "Kudüs'te bir araştırma merkezinin yayınında son 10 yılda istenenlerin yüzde 90'ının gerçekleştirilemediği bilgisi veriliyor. Bu da elhamdülillah bizim için iyi bir oran. Kudüs ve Mescid-i Aksa için tehlike ortadan kalkmış değil. 2022 bu tehlikelerin zirveye ulaştığı yıl olacak." diye konuştu.

Gelecek yılın mücadelede yol ayrımı olabileceğine dikkati çeken Demirci, Kudüs'ü ve Mescid-i Aksa'yı savunmak için herkesin ön safta yer alması gerektiğini söyledi.

Demirci, dernek olarak faaliyetlerini daha da artıracaklarını ifade ederek, herkesi bu dayanışmaya destek vermeye çağırdı.

115 bin Kudüslünün evsiz kalma tehlikesi bulunuyor

Kudüs Araştırmacısı Dr. Fahri Abu Diyab, Kudüs Araştırmaları Uzmanı Dr. Ali İbrahim, Aksa Bilgi Merkezi Müdürü Dr. Rıdvan Jamal Amro ve dernek araştırmacılarının hazırladığı raporda, İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya dönük faaliyetleri yer aldı.

Rapora göre, önceki yıllarla birlikte 23 bin 253 eve yıkım kararı verilirken, yıkımların gerçekleşmesi halinde 115 bin Kudüslünün evsiz kalma tehlikesi bulunuyor. 14 bin 870 dönüm araziye el konulurken, bu araziler üzerine 19 bin 243 yerleşim birimi inşa edilmesi için onay verildi, bunların bir kısmının inşasına başlandı.

Bu yıl 37 bin siyonist Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlerken, İsrail Mescid-i Aksa içinde onarım yapılmasına 42 kez engel oldu, 9 tamir işçisini tutukladı. Mescid-i Aksa kapıları farklı zaman dilimlerinde ve farklı sürelerde 9 kez kapatılıp hoparlör kabloları kesilirken, namaz kılan cemaate 8 kez saldırı düzenlendi. Müslümanlardan 327'si Mescid-i Aksa'dan, 15'i Kudüs'ten, 33'ü de Kadim Kudüs'ten uzaklaştırma cezası aldı.

Bu yıl 517 eve, 214 işletmeye baskın düzenlenirken, mekanlara 14 milyon 300 bin şekel (4 milyon 600 bin dolar) ceza ve vergi kesildi.

2021'de 13 sivil toplum kuruluşunun faaliyetlerine son verilirken, 12'si Mescid-i Aksa'nın kapılarında olmak üzere 349 Müslüman şehit edildi.

Ev ve iş yeri baskınlarında 105'i kadın, 491'i çocuk toplam 2 bin 401 Kudüslü Müslüman tutuklanırken, çeşitli suçlamalarla hayatı kısıtlanan 32'si çocuk 59 Kudüslü Müslüman'a ev hapsi cezası verildi.

Kudüs'te ambargo ve salgın nedeniyle geçen yıl yüzde 79,6 olan yoksulluk oranının yüzde 85'e çıktığı bilgisi de raporda yer aldı.

14 bin 375 aileye kumanya ulaştırıldı

Mirasımız Derneğince Makasıd Hastanesi'ne 1 milyon 175 bin liralık ilaç ve tıbbi malzeme teslim edildi.

Dernek 14 bin 375 aileye kumanya ulaştırırken, ramazanda ihtiyaç sahibi 12 bin 635 aileye sıcak yemek dağıtıldı. 88 aileye 174 bin lira fitre, 305 aileye 920 bin lira zekat ulaştıran dernek, başta yetimler olmak üzere 915 ihtiyaç sahibi çocuğa bayramlık ve bayram harçlığı verdi.

Hayırseverlerin destekleriyle yıl boyunca 181 aileye nakdi yardım yapılırken, 703 çocuğa içerisinde eğitim seti olan çanta hediye edildi.

Talepte bulunan Müslüman ailelerin arazilerine 1280 zeytin fidanı dikildi.