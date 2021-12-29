Üye Girişi
Mirasımız Derneğinin "2021 Kudüs Raporu" açıklandı - Son Dakika

Mirasımız Derneğinin "2021 Kudüs Raporu" açıklandı

29.12.2021 13:44
Mirasımız Derneğinin "2021 Kudüs Raporu" açıklandı

Mirasımız Derneği Genel Başkanı Muhammet Demirci, İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa üzerine kurduğu baskının bu yıl arttığını belirterek, 2022'nin bu tehlikelerin zirveye ulaştığı yıl olacağını ifade etti.

Mirasımız Derneği Genel Başkanı Muhammet Demirci, İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa üzerine kurduğu baskının bu yıl arttığını belirterek, 2022'nin bu tehlikelerin zirveye ulaştığı yıl olacağını ifade etti.

Demirci, Kudüs'teki insan hakları örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenlerle hazırlanan "2021 Kudüs Raporu"nu düzenlenen basın toplantısıyla açıkladı.

Bu yıl Mescid-i Aksa ve Kudüs'ün tarihte görülmemiş sıkıntıları yaşadığını dile getiren Demirci, "Zulümler önceki yıllara göre arttı. Tutuklamalar, Mescid-i Aksa'ya ve çevresine yapılan saldırıların hepsi ayrı ayrı değerlendirilmeli. İsrail, Mescid-i Aksa'yı ortadan kaldırarak yerine aslı olmayan, uydurduğu tapınağı inşa etmek istiyor. Bunu gerçekleştirmek için yıllardır faaliyetlerini sürdürüyor." dedi.

Demirci, İsrail'in, 2010'da Mescid-i Aksa'yı ikiye bölüp 2014'te tamamen ortadan kaldırmayı amaçlayan planının 300 bin Kudüslü Müslüman'ın mücadelesiyle başarısız olduğunu anlattı.

İsrail'in bu hedefi gerçekleştiremediği gibi birçok planı da devreye alamadığını dile getiren Demirci, "Kudüs'te bir araştırma merkezinin yayınında son 10 yılda istenenlerin yüzde 90'ının gerçekleştirilemediği bilgisi veriliyor. Bu da elhamdülillah bizim için iyi bir oran. Kudüs ve Mescid-i Aksa için tehlike ortadan kalkmış değil. 2022 bu tehlikelerin zirveye ulaştığı yıl olacak." diye konuştu.

Gelecek yılın mücadelede yol ayrımı olabileceğine dikkati çeken Demirci, Kudüs'ü ve Mescid-i Aksa'yı savunmak için herkesin ön safta yer alması gerektiğini söyledi.

Demirci, dernek olarak faaliyetlerini daha da artıracaklarını ifade ederek, herkesi bu dayanışmaya destek vermeye çağırdı.

115 bin Kudüslünün evsiz kalma tehlikesi bulunuyor

Kudüs Araştırmacısı Dr. Fahri Abu Diyab, Kudüs Araştırmaları Uzmanı Dr. Ali İbrahim, Aksa Bilgi Merkezi Müdürü Dr. Rıdvan Jamal Amro ve dernek araştırmacılarının hazırladığı raporda, İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya dönük faaliyetleri yer aldı.

Rapora göre, önceki yıllarla birlikte 23 bin 253 eve yıkım kararı verilirken, yıkımların gerçekleşmesi halinde 115 bin Kudüslünün evsiz kalma tehlikesi bulunuyor. 14 bin 870 dönüm araziye el konulurken, bu araziler üzerine 19 bin 243 yerleşim birimi inşa edilmesi için onay verildi, bunların bir kısmının inşasına başlandı.

Bu yıl 37 bin siyonist Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlerken, İsrail Mescid-i Aksa içinde onarım yapılmasına 42 kez engel oldu, 9 tamir işçisini tutukladı. Mescid-i Aksa kapıları farklı zaman dilimlerinde ve farklı sürelerde 9 kez kapatılıp hoparlör kabloları kesilirken, namaz kılan cemaate 8 kez saldırı düzenlendi. Müslümanlardan 327'si Mescid-i Aksa'dan, 15'i Kudüs'ten, 33'ü de Kadim Kudüs'ten uzaklaştırma cezası aldı.

Bu yıl 517 eve, 214 işletmeye baskın düzenlenirken, mekanlara 14 milyon 300 bin şekel (4 milyon 600 bin dolar) ceza ve vergi kesildi.

2021'de 13 sivil toplum kuruluşunun faaliyetlerine son verilirken, 12'si Mescid-i Aksa'nın kapılarında olmak üzere 349 Müslüman şehit edildi.

Ev ve iş yeri baskınlarında 105'i kadın, 491'i çocuk toplam 2 bin 401 Kudüslü Müslüman tutuklanırken, çeşitli suçlamalarla hayatı kısıtlanan 32'si çocuk 59 Kudüslü Müslüman'a ev hapsi cezası verildi.

Kudüs'te ambargo ve salgın nedeniyle geçen yıl yüzde 79,6 olan yoksulluk oranının yüzde 85'e çıktığı bilgisi de raporda yer aldı.

14 bin 375 aileye kumanya ulaştırıldı

Mirasımız Derneğince Makasıd Hastanesi'ne 1 milyon 175 bin liralık ilaç ve tıbbi malzeme teslim edildi.

Dernek 14 bin 375 aileye kumanya ulaştırırken, ramazanda ihtiyaç sahibi 12 bin 635 aileye sıcak yemek dağıtıldı. 88 aileye 174 bin lira fitre, 305 aileye 920 bin lira zekat ulaştıran dernek, başta yetimler olmak üzere 915 ihtiyaç sahibi çocuğa bayramlık ve bayram harçlığı verdi.

Hayırseverlerin destekleriyle yıl boyunca 181 aileye nakdi yardım yapılırken, 703 çocuğa içerisinde eğitim seti olan çanta hediye edildi.

Talepte bulunan Müslüman ailelerin arazilerine 1280 zeytin fidanı dikildi.

Mirasımız Derneğinin 2021 Kudüs Raporu açıklandı
Mirasımız Derneğinin 2021 Kudüs Raporu açıklandı
Mirasımız Derneğinin 2021 Kudüs Raporu açıklandı

YORUMLAR
500

İsrail, Mescit, Kudüs, Aksa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mirasımız Derneğinin '2021 Kudüs Raporu' açıklandı - Son Dakika


HDP İzmir saldırısı davasında arbede çıktı! Katil zanlısı Onur Gencer'in kafasına şişe atıldı, ortalık birbirine girdi HDP İzmir saldırısı davasında arbede çıktı! Katil zanlısı Onur Gencer'in kafasına şişe..         
14:28
DİSK başkanı Çerkezoğlu açıklama yaptı: En düşük emekli aylığı 2022 asgari ücreti kadar olmalı DİSK başkanı Çerkezoğlu açıklama yaptı: En düşük emekli aylığı 2022 asgari ücreti kadar..         
14:11
Dini nikahlı kocası tarafından bıçaklanan talihsiz kadın olayın iç yüzünü anlattı Dini nikahlı kocası tarafından bıçaklanan talihsiz kadın olayın iç yüzünü anlattı         
11:49
Merkez Bankası, "kur korumalı TL mevduat" için günlük kur seviyesi ve altın fiyatını açıkladı Merkez Bankası, "kur korumalı TL mevduat" için günlük kur seviyesi ve altın fiyatını..         
11:44
Şarkıcı Ferman Akgül, 2 çocuğunun annesi Bettina Kuperman ile nikah masasına oturdu Şarkıcı Ferman Akgül, 2 çocuğunun annesi Bettina Kuperman ile nikah masasına oturdu         
11:43
Boşanma davasında babaya verilen ceza gündem oldu: 9999 yılına kadar İsrail'de kalacak Boşanma davasında babaya verilen ceza gündem oldu: 9999 yılına kadar İsrail'de kalacak         
10:58
Markette 20 liralık fiyat farkını zabıtanın dikkati ortaya çıkardı Markette 20 liralık fiyat farkını zabıtanın dikkati ortaya çıkardı         
10:44
Suç örgütü elebaşı, İstanbul'daki villasında gözaltına alındı Suç örgütü elebaşı, İstanbul'daki villasında gözaltına alındı         
10:18
Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü         
09:37
Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi? Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi?         
08:12
Tanzanya'daki 1,9 milyar dolarlık dev demiryolu ihalesini Türk Yapı Merkezi firması aldı Tanzanya'daki 1,9 milyar dolarlık dev demiryolu ihalesini Türk Yapı Merkezi firması aldı         
08:10
Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar..         
08:10
AK Partili Şamil Tayyar, İmamoğlu üzerinden partisini eleştirdi: Sarıp sarmalıyoruz AK Partili Şamil Tayyar, İmamoğlu üzerinden partisini eleştirdi: Sarıp sarmalıyoruz         
20:46
Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği'ne molotoflu saldırı düzenlendi Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği'ne molotoflu saldırı düzenlendi         
19:31
Türkiye Kupası'nda çıkan kartın nedenini kimse anlamadı Türkiye Kupası'nda çıkan kartın nedenini kimse anlamadı         
19:02
Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar: 20-22 Aralık arasında 19,1 milyar dolar satış yapıldı Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar: 20-22 Aralık arasında 19,1 milyar dolar satış yapıldı         
18:41
Evde televizyon izleyen kadın, ayağının altından geçen 1,5 metrelik kertenkele görünce neye uğradığını şaşırdı Evde televizyon izleyen kadın, ayağının altından geçen 1,5 metrelik kertenkele görünce..         
17:42

Son Dakika Haberleri
14:27 HDP İzmir saldırısı davasında arbede çıktı! Katil zanlısı Onur Gencer'in kafasına şişe atıldı, ortalık birbirine girdi
14:18 80 yaşındaki adam, Viagra yüzünden eşini öldürdü!
14:10 DİSK başkanı Çerkezoğlu açıklama yaptı: En düşük emekli aylığı 2022 asgari ücreti kadar olmalı
14:09 Zuckerberg'in Hawaii'den sürekli arazi alması halkı ayaklandırdı! İmza kampanyası başlattılar
14:03 Atanamayan öğretmenler tepkili! Sosyal medyada ''Mülakata hayır'' isyanı başladı
13:56 Yılmaz Vural'dan canlı yayına damga vuran sözler: İnşallah Ali Bey bizi Fenerbahçe'ye yakıştırır
13:54 Böyle sahtekarlık görülmedi! Engelli taklidi yaptı, hemşirelere bezini değiştirterek tatmin oldu
13:45 Perakendecilerden güzel haber: Bir ay sonra fiyatların yüzde 40 aşağı ineceğini tahmin ediyoruz
13:30 Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz için ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi
13:19 Biden'ın imzaladığı savunma bütçesinde skandal detay: Türkiye, Dağlık Karabağ'da savaş suçu işledi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2021 14:36:52. #1.13#
SON DAKİKA: Mirasımız Derneğinin "2021 Kudüs Raporu" açıklandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement