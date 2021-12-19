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Mirasımız Kudüs Karikatür Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika

Mirasımız Kudüs Karikatür Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu

19.12.2021 11:43
Mirasımız Kudüs Karikatür Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu

4. Uluslararası Mirasımız Kudüs Karikatür Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu.

4. Uluslararası Mirasımız Kudüs Karikatür Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu.

Mirasımız Derneği ve Dünya Karikatüristler Birliği (UWC) tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen yarışmanın kazananları, Esenler Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen törende bir araya geldi.

Kurra Hafız Mustafa Ergün'ün Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan etkinlikte, Kudüs'teki günlük hayatı ve Mirasımız Derneği'nin çalışmalarını anlatan video izlendi.

Derneğin medya sorumlusu Nihat Topçu, resmin, fotoğrafın, bir video karesinin, bir karikatürün dünyaya verdiği mesajın, saatlerce yapılacak konuşmalar ile verilemeyeceğini belirterek, "Mirasımız Derneği ve Dünya Karikatüristler Birliği olarak istedik ki, Kudüs'te ve civar coğrafyalarda yaşanan hakikatler dünya insanlığının, dünyanın vicdanına dokunsun ve Kudüs'e kayıtsız kalınmasın." dedi.

Mirasımız Derneği Genel Başkanı Muhammet Demirci, hem dünyanın hem de Kudüs'ün çok zor bir dönemden geçtiğini belirterek, "Doğum sancıları gibi bu zor sürecin akabinde ferahlık gelecek. Allah'ın izniyle özgür Mescid-i Aksa'nın içerisinde bu programın aynısını icra edeceğiz. Çok yakın bir tarihte buna hepimiz şahitlik yapacağız." diye konuştu.

Ülkeler ve halkları olarak birlik ve beraberlik içinde Kudüs'e sahip çıkmanın önemine dikkati çeken Demirci, "Sabretmemiz, direnmemiz, birlikte hareket etmemiz, Mescid-i Aksa'nın ve Kudüs'ün özgürlüğü için çalışmalar yapmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Demirci, 15 yıl boyunca Mirasımız Derneğinin Mescidi Aksa'nın sözcülüğünü yapmaya çalıştığını, bugüne kadar ulaşılan noktada derneğin çalışmalarına destek veren herkesin emeğinin bulunduğunu dile getirdi.

Yarışma sayesinde Kudüs'ün, Mescid-i Aksa'nın sesini sanat alanında tüm dünyaya ulaştırmak istediklerine işaret eden Demirci, "Mescid-i Aksa ve Kudüs işgal altında olduğu müddetçe bizim yaptığımız çalışmaların hiçbirisi yeterli değildir." dedi.

Yarışmanın koordinatörü ve Uluslararası Karikatüristler Birliği Başkanı Ahmet Altan ise Kudüs'ün herkesin kırmızı çizgisi olduğunu, bu yarışmanın içinde bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Altan, "Bir insanın Kudüs'ü sevip sevmediğini anlamak istiyorsanız sadece ondan Kudüs için bir şey isteyin. Ondan sonra onun Kudüs'ü sevip sevmediğini anlarsınız. Kültür inşası dediğimiz şey sadece sözlü olmuyor. Benim bir çizer olarak bu noktada ne yapabiliyorsam en iyisini yapmam gerekiyor. Herkesin kendi alanında mutlaka mücadelesini vermesi gerekiyor ki, bu mücadele sonucunda ortaya çıkan esere zaten biz kültür inşası diyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Ödüller sahiplerini buldu

Belçika'dan Stefaan Provijn birincilik, İran'dan Ali Ghanaat ikincilik, Türkiye'den Melike Sümeyye Aysal ise üçüncülük ödülünü aldı.

Ayrıca Türkiye'den Önder Önerbay "Mirasımız Derneği Özel Ödülü", Gülcan Külcü "Necmettin Erbakan Özel Ödülü", Mert Barmanbek "Selahaddin Eyyubi Özel Ödülü", Romanya'dan Constantin Pavel "2. Abdulhamid Han Özel Ödülü" ve Polonya'dan Izabela Kowalska-Wieczorek "Naci el Ali Özel Ödülü"nü aldı.

Programa katılan Esenler Belediyesi Başkan Yardımcısı Abdulkadir Şengör, Başakşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Ay, MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Develioğlu ve Kudüs'ten gelen Naim Eyyubi ile ressam Şihab Kıvasmi'nin de arasında bulunduğu isimler, kazananlara ödüllerini takdim etti.

7 kişi Kudüs seyahati kazandı

Başakşehir Belediyesi, Esenler Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Eyüpsultan Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen yarışmada birinci 20 bin, ikinci 15 bin ve üçüncü 10 bin liranın sahibi oldu.

Kudüs ziyareti çekilişinin de yapıldığı ve 7 kişinin Kudüs seyahati kazandığı ödül töreninde, gençlerden oluşan "Rüzgarlı Tepenin Çocukları" grubu Kudüs ile ilgili ezgileri seslendirdi.

Öte yandan yarışmaya gönderilen eserlerden seçilen 73 çalışma da, Esenler Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde açılan sergide ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Yarışma hakkında

Karikatüristlerin Kudüs ile alakalı insan hakları, adalet, özgürlük, sevgi, kültür, sosyal hayat, sosyal sorumluluk, barış, şehir hayatı gibi kavramları ve konuları zenginleştirici bir perspektifle işlemeleri istenen yarışmanın başvuruları 29 Ekim'de sona erdi.

Yarışmaya 38 ülkeden 209 karikatürist tarafından gönderilen 518 eser, ön jüri tarafından değerlendirildi ve yaklaşık 50 eser finale kaldı.

Finale kalan eserler ise Türkiye'den Ahmet Altay ve Murat Yılmaz'ın yanı sıra Belçika'dan Luc Descheemaeker, Romanya'dan Doru Axinte, Mısır'dan Wesam Khalil, Suriye'den Yaser Ahmad ve İran'dan Nahid Maghsoudi'nin yer aldığı ana jüri tarafından 2 gün süren toplantılarda incelendi ve ödül alacak isimler belirlendi.

Uluslararası Mirasımız Kudüs Karikatür Yarışması, 4 yıldır sosyal hayatta kültürel mirasın önemini, bu çerçevede sosyal sorumluluk bilincini, Kudüs'ün kültürel mirasa katkısını ve kültürel hayattaki önemini gündeme getirmeyi hedefliyor.

Mirasımız Kudüs Karikatür Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu
Mirasımız Kudüs Karikatür Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu
Mirasımız Kudüs Karikatür Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu
Mirasımız Kudüs Karikatür Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu
Mirasımız Kudüs Karikatür Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu

Esenler, Mescit, Kudüs, Aksa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mirasımız Kudüs Karikatür Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mirasımız Kudüs Karikatür Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika
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